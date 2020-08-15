影／逾近70年歷史阿興魯肉飯828永久休店　饕客心碎！

彰化除了肉圓有名外，爌肉飯也是不少在地人、遊客必吃的美食之一，位在彰化市中正路上的阿興魯肉飯於官方臉書粉專發文表示，「8/28（五）即將永久休店」，逾近70年歷史的爌肉飯將在月底熄燈，消息一出讓不少老饕相當難過，讓不少喜歡阿興魯肉飯的饕客們把握最後的時間，趕快去吃吃，留下懷念滋味記憶。

▲陪伴民眾70年的老字號爌肉飯名店「阿興魯肉飯」傳出將在本月28日收攤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

爌肉飯、肉圓堪稱是彰化縣兩大美食小吃，尤以彰化市爌肉飯百家爭鳴，不過最近卻傳出令饕客心碎的消息，陪伴民眾70年的老字號爌肉飯名店「阿興魯肉飯」傳出將在本月28日收攤，店家則稱「人生的上半場結束」，感謝大家長久以來的支持。

阿興魯肉飯是不少老饕到彰化必吃的名單之一，其爌肉飯是排隊美食，阿興魯肉飯的爌肉不會太肥因為會事先處理過，只會留下較Ｑ的部位，而滷汁不會太鹹而帶有甜味，白飯粒粒分明不軟也不硬，飯加上滷汁味道剛好。

阿興魯肉飯位於彰化市中正路一段的爌肉飯名店，每天清晨6點半即開始營業，一賣就是70年，是彰化人的排隊名店，每天店外也是排隊人潮，大家必點的主菜就是爌肉

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消息傳出饕客直呼不捨，有人說「從幼稚園吃到當爸爸」，是心目中最好吃的爌肉飯，有人即揪團要在店家收攤前每天都去「吃飽吃滿」。

▲阿興魯肉飯的爌肉不會太肥因為會事先處理過，只會留下較Ｑ的部位。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

一名楊姓民眾說，他從10歲開始吃阿興魯肉飯，一吃就是28年，要結束營業令人不捨；一名婦人則說她也是從小開始吃阿興，結婚生子後連小孩子都愛吃，店內明亮乾淨，最近聽說阿興將結束營業，她要每天都來吃。

店家蘇明郎說，他的父親在30年前開店賣爌肉飯，輪到他第二代承接，也賣了40年，如今他覺得「也賣得夠久了」，自覺身體已經跟不上，覺得時間也差不多了，正好近來請不到員工，遂決定乾脆結束營業。

假日回來幫忙的蘇家獨子蘇丞吾說，他現在經營網路西式點心，並沒有要承接阿興魯肉飯的想法，賣爌肉飯比較屬於勞力付出，因此員工流動率難免較高，比較請不到人。結束營業難免不捨，但總有結束到了說再見的時候。