工安意外　中油大林廠外海原油滲漏

中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長陳正喜表示，該廠所屬工作船於23日晚間22時45分，在高雄港外海，發現有油氣異味，廠方於22時50分立即停泵檢查，於24日凌晨1時40分發現卸原油外串浮蛇管第3節疑似滲漏。
陳正喜指出，該廠發現卸原油外串浮蛇管第3節疑似滲漏，立即通報交通部、海保署、海巡署、海洋局、高雄港務分公司及臨海工業區等各相關單位，依海洋汙染法，於上午2時成立緊急應變中心，採取積極應變措施，減少油汙汙染擴散及除汙工作。
陳正喜並指出，經該廠初步觀察，於外海第2浮筒附近有大面積浮油，隨即派出艉拖作業拖船大林1號於現場戒備，大林2號和大林8號工作船於凌晨出發進行巡檢工作，永安1號和大林9號拖船於裝載搶救器材後，到事故現場進行油汙處理工作。
此事件經廠方確認，事發原因為油輪卸原油海面外串浮蛇管第3節末端，因巴威颱風來襲，導致浪湧劇烈拉扯捲曲，造成滲漏，人員無傷亡情形。
目前薄層油汙集中在外海第2浮筒附近，面積約200公尺*2公尺*0.01公尺(1公分)，總量於4公秉(經目視測量法)以內，惟海象狀況不佳，人員無法上浮筒，已改派潛水人員登上浮筒，完成浮蛇管頂水事宜。
經大林煉油廠及各團隊努力下，上午9時廠方表示，外海原油洩漏情形獲得初步控制，海面油汙減少至0.1公秉以下，已於上午11時10分排除狀況。