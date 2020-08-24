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七夕將至　命理老師小撇步教您如何擄獲愛人的心

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-24 21:46:26

▲命理老師表示，如果是男追女，50元與紅豆、黑米裝一袋、1元與綠豆、白米裝一袋 。(圖/記者康子仁攝)
▲命理老師表示，如果是男追女，50元與紅豆、黑米裝一袋、1元與綠豆、白米裝一袋 。(圖/記者康子仁攝)
一年一度的七夕到來，想要快點找個伴嗎？命理老師建議，可以在七夕早上雞鳴時，汲井水、泉水或以自來水代替作為七夕水，拿來洗頭、洗臉或沐浴，可增強對異性的吸引力，另外，也可以準備銅板、紅豆、綠豆、白米和黑米祭拜，擄獲愛人的心。

雖然七夕將至，許多人還是只能看別人曬恩愛，找不到理想的另一半，命理專家雲通居士表示，有一招簡單有效的招姻緣秘法，準備綠豆七顆、白米三顆裝成一袋；紅豆七顆、黑米三顆裝一袋，另外準備50元銅板及1元銅板各一個、21公分的紅線一條。

雲通居士說，如果是女生追求男生，就將50元放於綠豆白米這一袋；1元放入紅豆黑米這一袋，男生追求女生的話，就將50元放於紅豆、黑米這一袋，綠豆、白米這一袋放入一元，準備好之後就到七娘媽或桃花仙娘、月下老人廟或者密宗的「愛神」愛染明王與咕魯咕列佛母的廟，挑其中一個神明祭拜即可。

至於供品可以準備一對仙花，加上香蕉、李子、鳳梨(招你來)和一盒麥芽糖餅乾、一個香水或香粉、金紙或檀香粉，上述所說全部呈上貢桌，然後向神明祈求賜與你姻緣或與OOO(心儀的對象姓名)有交往的機會，香過半後燒金紙、將兩個裝豆米錢的袋子及紅線過香爐後，用紅線綁在一起隨身攜帶，將有機會擄獲愛人。

高雄市風水命相學會創會理事長陳世龍表示，七星媽是玉皇大帝的7個孫女，掌管愛情與守護16歲前的嬰孩，農曆7月7日「七星媽壽辰」俗稱「七娘媽生」，從農曆7月2日至7日下午1點以前都是祝壽及祈福的好日子，可以準備香燭、鮮花各一對，再加上3樣水果，最好是香蕉、李子、梨子或鳳梨，寓意「招你來」，招七娘媽可以帶來姻緣、保佑嬰孩。

陳世龍說，由於織女為天公(玉皇大帝)的孫女，又稱天孫，傳言於七夕早上雞鳴時，汲井水、泉水或是以自來水代替，此七夕水又稱天孫水，可沐浴，養顏美膚，七夕當天可透過染指甲、用天孫水洗頭、洗面或沐浴，增強對異性的吸引力。

關鍵字

七娘媽 風水 雲通居士 七夕 天孫水

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