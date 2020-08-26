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侯友宜宴請轄區立委　只有余天沒來

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-26 21:30:27

▲新北市長侯友宜26日晚間邀請轄區立法委員至市府餐敘，懇託委員不分黨派，與市府共同合作向中央爭取補助重大建設經費。(圖/記者康子仁攝)
▲新北市長侯友宜26日晚間邀請轄區立法委員至市府餐敘，懇託委員不分黨派，與市府共同合作向中央爭取補助重大建設經費。(圖/記者康子仁攝)
新北市長侯友宜26日晚間邀請轄區立法委員至市府餐敘，懇託委員不分黨派，與市府共同合作向中央爭取補助重大建設經費，尤其是攸關重要建設的前瞻經費，目前需要中央補助經費共105案，總經費約1,392.6億元，其中請中央補助約669.3億元，新北市自籌723.3億元。

侯市長致詞時表示，新北市是全國人口最多的城市，承擔新北402萬市民的期許，但市府的財政資源有限，要打造安居樂業的新北市、提供市民提供更好的生活環境，極需中央資源的挹注，希望新北市立委們不分黨派、齊心協力向中央爭取補助經費。

今天到場的立委包括江永昌、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、林德福、洪孟楷、張宏陸、賴品妤、羅明才、羅致政及蘇巧慧，新北市12席立委當中，只有余天沒有出席，餐會也邀請了新北市議長蔣根煌和副議長陳鴻源一同參加。

新北市政府指出，截至109年7月底止，新北市前瞻計畫1.0之第1期預算達成率達91.1%，第2期因新增109年核定案件，預算達成率為61.3%。這次擬向中央申請前瞻計畫2.0經費補助的案件，涵蓋了軌道、城鄉、水環境、數位、因應少子化友善育兒空間、人才培育促進就業等六大建設。

新北重大建設當中，包含捷運汐民線、新三線(五股泰山、八里及深坑輕軌)、蘆北地區空間立體化、市道105新闢道路、學校裝設冷氣、永平國小停車場、汙水下水道建設、抽水站機組更新、5G應用、增設公托設施、社福中心及建置雙語化國家等重要計畫，都需要中央各部會的支持與經費，與新北市未來城市建設及提升市民生活品質息息相關，希望立委能與市府同心齊力建設新北。

關鍵字

前瞻預算 余天 侯友宜 新北市議長蔣根煌 新北

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