報復性出遊港都最熱點！義大、駁二、高美館都上榜

國際新冠肺炎疫情嚴峻,交通部觀光局第五度公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境,國內相對安全也引爆國內旅遊熱潮,高雄大學透過大數據的資料分析技術,找出了高雄前10大報復性旅遊熱點,以義大遊樂世界討論最高,其他景點依次為駁二藝術特區、高美館等。



▲ 義大遊樂世界暑期討論度高。(資料照/記者陳美嘉攝) 高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會,合作蒐集網絡上公開論壇以及社群平台的資料,透過大數據的資料分析技術,找出了6月至8月中旬,全國縣市討論聲量的前10名,高雄大學資管系主任丁一賢表示,根據分析結果,台北市奪冠,其次依序是新北、宜蘭、澎湖、台南、高雄、新竹、馬祖、南投及花蓮,EMBA中心主任楊書成進一步分析,網路討論度仍以人口稠密、自然景點多的縣市較佔優勢;其中澎湖縣、馬祖搭上「偽出國」的風潮,也成功上榜。



▲駁二藝術特區以豐富的展覽及活動,吸引大量人潮,7月初剛啟用的「大港橋」更是今夏必訪打卡點。(圖/記者陳美嘉攝,2020.08.30) 而在高雄市的各景點中,義大遊樂世界第一,依次為駁二藝術特區、高雄市立美術館、西子灣、壽山動物園、高雄港、美濃、85大樓、小港以及旗津,義大遊樂世界配合國旅補助方案,8月底前19歲以下學生族群免費暢玩樂園,也推大人優惠票及魔術秀等豐富活動;9月至年底再祭出票價優惠,9月3日「軍人節當天」開放只要身穿軍服者,可以免費入園。



▲高美館9月19、20日將舉辦創意市集「森之市 · 夏天的蒲公英」。(圖/記者陳美嘉攝,2020.08.15)

駁二藝術特區以豐富的展覽及活動,成功吸引大量人潮,像是「躲貓貓:小猫秘密基地展」、勇闖金字塔體驗特展等;週末假日的「駁二勇市集」;最潮玩具快閃店「玩具電 in 高雄 ALL YOU NEED IS TOY」;7月初剛啟用的「大港橋」更是今夏必訪打卡點,可以說從戶外到室內都好玩。





高美館在「修館不休館」的精神下 ,以各式活動讓市民從「走入美術館」開始,滋養藝文生活,7月份有「世界冠軍園遊會」;8月及9月19、20日在美術館路舉辦創意市集「森之市 · 夏天的蒲公英」,現場匯集風格餐飲、原創設計、老件古物、各式課程、表演藝術等百家攤商,吸引人潮匯集。