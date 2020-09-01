2020嘉義好神第二波熱潮　民雄大士爺祭5日起創意踩街

台灣四大傳統普渡節慶之一的民雄大士爺祭，為「2020嘉義好神」第二波活動熱潮，預計9月5日展開迎大士創意踩街祈福遶境，9月8至10日盛大舉行大士爺祭，縣長翁章梁今（1）日出席大士爺廟舉行的啟動儀式，宣傳首次推出的線上普渡等文創商品，並歡迎來自全國的信眾和遊客共襄盛舉。

每年農曆7月重要普渡節慶的民雄大士爺祭，都吸引全國信眾湧入民雄小鎮，參與活動祈求平安順遂，縣府文化觀光局表示，今年9月5日下午將隆重舉行「迎大士爺」創意踩街，25支隊伍以好神為主題，裝扮踩街，從民雄國中出發熱鬧遊街，沿途分享平安糖，一同迎接大士爺祭到來。

▲嘉義縣農曆七月的嘉義好神第二波熱潮民雄大士爺祭，由縣長翁章梁與鄉長(右)、主委共同創意普度起鍋。(圖／記者任禮清攝 2020.9.1)

翁章梁出席大士爺祭的啟動儀式，宣傳一年一度的大士爺又開始了，表示大士爺早年就是和瘟疫有關的神祇，鄉親和信眾透過一連串的儀式祈求平安，縣府也配合推出多項活動，讓這項已有300多年歷史的傳統農曆7月節慶活動更具文化意義，壓軸儀式就是10日最後一夜的大士爺火化升天，防疫期間他要邀請全國的遊客和鄉親來到民雄虔誠參與，大家一起來祭拜大士爺，祈求平安月諸事順遂平安。

大士爺廟說明，傳說在清乾隆年間，每逢農曆7月午時後，民雄街上陰風慘慘，鬼魅作亂一段時間後，居民不約而同見到觀音大士顯身，變身丈餘高、頭生雙角、身著紅甲、青面獠牙、火炎舌垂之相；而大士一出，陰風止，鬼聲禁，居民知道大士可壓制鬼魅，因此每年農曆7月都會迎請大士爺消鬼除魔，農曆7月23日紙糊的大士爺火化升天，攜鬼魅離開人間，人世得再享平安，這項傳統已經延續300多年，也是民雄鄉一年一度的宗教盛事。

▲民雄大士爺祭傳統延續已有300多年，主辦單位精心規劃創意踩街及設計文創商品。(圖／記者任禮清攝 2020.9.1)

文化觀光局局長許有仁表示，為期3天的大士爺祭期間，將安排精彩「好神演藝」活動，突破以往形式邀請知名國樂團神奇樂坊，透過經典民謠歌曲，以說書人形式講述在地故事，還有深受期待的最佳好聲音古家齊、台語美聲天后向蕙玲、引領期盼的粉紅藍樂團PinkBlue分別在9月8日及9日熱力演出，9月10日大士爺廟將舉行開香普渡儀式，現場有多組捏麵人「趣味看牲」，讓傳統普渡增添趣味性。

▲民雄大士爺祭5日起展開迎大士創意踩街祈福遶境，縣長翁章梁歡迎來自全國的信眾和遊客共襄盛舉。(圖／記者任禮清攝 2020.9.1)

為因應防疫及遠方的旅外鄉親，9月10日大士爺祭蘭盆盛會首次推出「防疫祈福線上普渡」服務，即日起至9月6日可於網站平台上透過線上下單方式付費，就可獲得神明保佑的澎派普渡箱及限量的文創包，普渡當天透過線上直播觀看普渡祭典過程，誠意不減共度平安。