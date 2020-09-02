時光之旅特展　嘉義舊監展現反毒教化決心

黃敏惠市長表示，嘉義市毒品危害防制中心已成立10多年，不論是反毒宣導方式、教具教材或是三四級毒品危害講習課程的安排，都朝向多元且創新的方式，這一次的反毒特展，透過今昔對比的方式，將反毒的觀念傳遞到每一個角落，除了展現我們對抗毒品的決心外，同時也結合了文化、藝術、觀光來行銷本市。
來到現場的反毒文宣作者呂明軒表示，在高中參賽時，創作了一幅「遠離毒害─別讓毒品綁住自己」榮獲第三名的殊榮，很開心在10年後能參加這場活動，今日，他再次創作一幅作品，送給勇媽市長，希望幫市長在反毒志業上，盡一份心力；呂明軒說，新作品是「永遠拒毒，勇久平安」的概念，意即勇敢拒毒，才可以永保平安；利用平安符象徵平安，「毒」有獠牙，象徵毒品如魔鬼，要把魔鬼擊破，要有很大的勇氣對抗，才能永保平安。
出席活動的嘉義地方檢察署檢察長繆卓然指出，嘉義地檢署今年1-8月數據分析，毒品製造、販賣、施用，都呈現下降趨勢，初次施用毒品人口下降11%，這歸功於大家共同努力把反毒觀念深植人心，將施用毒品的誘惑降低；對於毒品侵入校園、新興毒品的危害，我們會與大家持續合作，把反毒工作做得更好，讓嘉義市成為一個移居的城市。
近年來新興毒品推陳出新，讓人防不勝防，嘉義市衛生局透過時光之旅的特展方式，展示從早期反毒的各類靜態比賽作品，到近期的多元化、數位化互動式媒材，讓民眾了解反毒宣導演化，本週六、日(9/5-9/6)現場還有限量加碼DIY手作體驗，就是要讓反毒觀念扎根全民。
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