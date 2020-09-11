美食巷仔內／厚厚一片吐司　甜鹹美味、低卡都滿足

厚片吐司除了加果醬還能有什麼創新吃法？位於屏東市的「厚厚一片」顛覆傳統讓「厚片不只是厚片」，因為用料「很厚」口味別的地方吃不到，一推出就創造排隊熱潮，店內招牌「珍珠鮮奶厚片」烘烤酥脆的吐司，上面有一層薄薄的焦糖，加上特製鮮奶霜，再疊上滿滿的Q彈珍珠，各種美味一次滿足。



▲ 佐料「厚」到爆漿的「花生麻糬厚片」，整個流淌下來的花生醬加上手工麻糬，吃上一口就有滿滿的幸福感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.07） 老闆吳映廷表示，「厚厚一片」指的不是「厚片」，而是用料「很厚」，像「芋頭起司肉鬆」，使用大甲的芋頭，搭配能拉超級長的「莫札瑞拉」乳酪絲，口口都吃得到乳酪的濃郁。



▲「厚厚一片」用料「很厚」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.07） 使用台灣小農花生，佐料「厚」到爆漿的「花生麻糬厚片」，整個流淌下來的花生醬加上手工麻糬，吃上一口就有滿滿的幸福感，而造型小熊小吐司，是親子客群的最愛，有抹茶、奶酥與芝麻三種不同口味，讓孩子愛不釋手。



▲店內也有好滋味的飲品，像是「草莓優格」、「柚子檸檬氣泡水」等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.07） 吳映廷說，上班族常客都說，怕自己每天吃會變成厚厚一片，因此，也推出低熱量的「肉桂蘋果厚片」與「芝麻鮮奶」，若喜歡吃鹹食則可以點泰式酸辣口感的「打拋豬厚片」或「章魚燒厚片」，使用特調手工和風醬，佐上手工美乃滋與新鮮章魚丁，外酥內軟，甜鹹的柴魚片恍如在嘴中跳躍。



