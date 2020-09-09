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遠離腸病毒　小朋友要正確學習洗手樂

記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-09-09 15:00:00

▲嘉義巿衛生局與麥當勞叔叔至幼兒園宣導正確洗手。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
▲嘉義巿衛生局與麥當勞叔叔至幼兒園宣導正確洗手。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
正當全球全力防堵新冠肺炎的同時，一些暫時被我們忽略的病毒卻未曾稍歇，就以國內腸病毒而言，目前已出現5例腸病毒重症個案，均檢出腸病毒71型；社區流行之腸病毒仍以克沙奇A型病毒為主，大多數是以輕症表現，但仍有導致重症的風險，民眾仍應持續小心防範。

▲陳淑慧副巿長與市府人員一起至吳鳳幼兒園示範正確洗手五步驟。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
▲陳淑慧副巿長與市府人員一起至吳鳳幼兒園示範正確洗手五步驟。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
正確勤洗手是預防腸病毒的最好方法，為讓小朋友透過輕鬆的學習方式，對「勤洗手、預防腸病毒」有正確態度及認知，嘉義巿衛生局多年來與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，持續以寓教於樂方式巡迴於小學、幼兒園宣導，9日由麥當勞叔叔和陳淑慧副巿長與市府人員一起至吳鳳幼兒園示範正確洗手五步驟－溼、搓、沖、捧、擦，透過洗手五時機行動劇，傳遞「吃東西前、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」必須洗手的5時機，教導學童學習到正確洗手的步驟及時機。

▲麥當勞叔叔教導學童學習到正確洗手的步驟及時機。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
▲麥當勞叔叔教導學童學習到正確洗手的步驟及時機。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
衛生局疾管科黃露葵科長指出，目前腸病毒並沒有疫苗或特效藥，且酒精性乾洗手對腸病毒是無效的，所以唯有落實勤洗手、生病速就醫、生病不上學等措施來防範，另建議可用500ppm含氯漂白水，即市售家用含氯漂白水100c.c.，加入10公升的清水，來用以擦拭地板、玩具、門把及扶梯等，才可有效防止受到腸病毒感染。

▲小朋友高興的和麥當勞叔叔融合成一片。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
▲小朋友高興的和麥當勞叔叔融合成一片。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.9）
黃露葵強調，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群；重症前兆病徵有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等，如未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症，家長須提高警覺。

關鍵字

麥當勞 嘉義巿衛生局 麥當勞叔叔之家慈善基金會 吳鳳幼兒園 腸病毒

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