女子爆炸性頭痛腦動脈瘤破裂　醫：手術猶如拆炸彈

41歲黃小姐日前因爆炸性頭痛、腦壓增加、意識開始嗜睡昏迷，被家人緊急送醫，經長安醫院「神經醫學中心」副院長李漢忠醫師診斷是「大腦動脈瘤破裂」，馬上為他進行「開顱夾除手術」，醫師表示，「大腦動脈瘤破裂」95%事前無症狀，呼籲超過30歲民眾，每年定期做健康檢查。

神經外科醫師李漢忠表示，「大腦動脈瘤破裂」是出血性腦中風的主因之一，因腦血管結構異常，長期受到血流不平均的壓力，造成動脈血管鼓出囊泡，形成血管瘤，通常一旦破裂，往往造成20%以上死亡率、50%以上的重殘，能走出醫院的患者，10位裡面不到3人。

李漢忠強調，「搶時間」對這樣的患者非常重要，必須馬上執行高難度的「開顱夾除手術」預防破裂，手術過程有如拆炸彈般，因有7~10%在手術中會爆掉，若放任不處理24小時內5%、14天內20~25%會再次破裂，每次破裂會有20%的死亡率，可說分秒必爭。

長安醫院9月起成立「神經醫學中心」，在李漢忠副院長帶領的「神經外科」團隊進駐下，腦瘤、腦中風、腦外傷等急重症都可以獲得最佳治療，把握黃金救援時間，就近救命治療，提供最適切的緊急處置，此外更結合骨科，引進新儀器，有關脊椎骨刺、椎間盤突出及脊柱滑脫等難治病症，也都可以透過脊椎微創手術治療。

李漢忠副指出，「大腦動脈瘤破裂」發生率萬分之一，台灣每年有2000人發生，但95%事前無症狀，呼籲女性超過30歲、男性超過35歲，尤其是有家族病史及三高患者，每年定期到醫院做健檢，一旦發現動脈瘤，建議住院接受腦部血管攝影檢查，以後更需每年追蹤一次腦部核磁共振造影，早期發現及治療。