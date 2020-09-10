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核安演習　新北首創防疫融入核災演練

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-09-10 11:35:50

▲新北市政府舉行核安26號演習實兵演練，模擬核子事故發生時，當地居民、學生和遊客如何處置。(圖/記者康子仁攝)
▲新北市政府舉行核安26號演習實兵演練，模擬核子事故發生時，當地居民、學生和遊客如何處置。(圖/記者康子仁攝)
新北市政府10日上午舉行核安26號演習實兵演練，模擬核子事故發生時，當地居民、學生和遊客如何處置，並邀請商家進行掩蔽項目演練這次核安演習要求參與人員全程配戴口罩，配合量測體溫及酒精消毒等措施，並首創於核子事故應變程序各階段中，加入防疫相關處置。

演習自核能二廠緊急應變計畫區內白宮行館、萬里區公所、新北市仁愛之家、石門洞停車場及三重區綜合體育館等場域，依序進行5階段47項演練科目，總計動員約1,700名當地居民及應變人員參演。

本次演習於上午9時30分白宮行館海灘關閉演練開始，針對核子事故應變計畫區海灘景點，模擬核子事故發生初期，海巡、警察及消防相關人員，第一時間抵達海灘，進行通報及遊客勸離演練10時15分在核子事故應變計畫區內(萬里、金山區)實際發放核子事故警報、CBS及LBS。

演習當中，萬里區萬里里里民約360人參與室內居家掩蔽，周邊龜吼里、北基里及中幅里里民約7,000餘人也同時進行，並邀請萬里區知名糕點名店共同參與商家掩蔽項目演練，設計居家檢疫自行搭乘防疫計程車前往防疫旅館。

上午11時於新北市仁愛之家進行安養機構預防性疏散演練，11時50分轉場至石門洞停車場開設核子事故防護站演練，下午2時10分於三重區綜合體育館進行收容安置演練共計26項科目，當中也融入TOCC與疑似新冠肺炎個案送醫演練。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

新北 核安演習 防疫 核子事故 核二廠

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