核安演習　新北首創防疫融入核災演練

演習自核能二廠緊急應變計畫區內白宮行館、萬里區公所、新北市仁愛之家、石門洞停車場及三重區綜合體育館等場域，依序進行5階段47項演練科目，總計動員約1,700名當地居民及應變人員參演。
本次演習於上午9時30分白宮行館海灘關閉演練開始，針對核子事故應變計畫區海灘景點，模擬核子事故發生初期，海巡、警察及消防相關人員，第一時間抵達海灘，進行通報及遊客勸離演練﹔10時15分在核子事故應變計畫區內(萬里、金山區)實際發放核子事故警報、CBS及LBS。
演習當中，萬里區萬里里里民約360人參與室內居家掩蔽，周邊龜吼里、北基里及中幅里里民約7,000餘人也同時進行，並邀請萬里區知名糕點名店共同參與商家掩蔽項目演練，設計居家檢疫自行搭乘防疫計程車前往防疫旅館。
上午11時於新北市仁愛之家進行安養機構預防性疏散演練，11時50分轉場至石門洞停車場開設核子事故防護站演練，下午2時10分於三重區綜合體育館進行收容安置演練共計26項科目，當中也融入TOCC與疑似新冠肺炎個案送醫演練。
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