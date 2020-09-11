婦女想跳樓懸掛頂樓外　內埔警援救拉回屋內

警方調查指出，欲跳樓之劉姓女子(86年次)目前由社福機構照料，該機構志工說，午休結束即發現劉女不見蹤影，翻遍屋內角落仍找嘸人，2位女志工在頂樓找到劉女，該女大喊要自殺，隨即轉身欲從陽台往下跳，志工立刻上前緊拉劉女衣衫，最後劉女懸在外牆邊隨時可能掉落情況相當危急。
這幕恰巧被正在處理車禍事故的員警撞見，火速奔向該機構，並直衝頂樓，協同志工奮力將劉女從鬼門關前拉回，等到情緒稍平穩後，由志工帶至屋內休息，劉女告訴志工感覺胸悶不適，且身體也多處擦挫傷，警方通知消防單位前來救護，並陪同劉女到醫院治療，隨後亦聯繫劉女姑姑到院，非常感謝警方的即時救援，方能保護劉女生命安全。
員警事後表示，見到劉女搖搖欲墜之時，內心萬分著急，只能一邊快跑一邊喊叫，希望眾人能拉住劉女，所幸最後安全護住劉女生命，避免遺憾發生。
分局長蔡耀順表示，員警積極挽救寶貴性命，阻止憾事發生，展現警方英勇救助之精神，將利用公開會議予以表揚；也呼籲民眾，結束生命無法解決問題，平時應留意、關心身邊人事物，遇案可協助撥打生命專線1995或自殺防治諮詢安心專線0800-788-995，幫助他人走出生命的難關。
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