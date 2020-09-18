影／彰化優鮮農產品外銷傳捷報　逆勢成長三成

彰化是菇類生產大縣，今年受疫情影響，以火鍋店等為使用大宗的內銷市場普遍萎縮，但在外銷市場上卻逆勢成長，彰化縣長王惠美指出，去年菇類外銷量約680公噸，今年到8月為止，已達800公噸，今年要突破1千公噸不是夢。
王惠美今(18)日參訪彰化縣菇類生產合作社萬生集貨包裝場時表示，這幾年來，彰化縣菇類生產合作社從產地、入庫、包裝、物流到餐桌，整個冷鏈系統已經建立起來，在國內提供好的食材，讓鄉親吃得安心、衛生又健康。
王惠美指出，縣府更與合作社推展外銷，輔導農友們結合「彰化優鮮」品牌，將菇類、葡萄、火龍果、番石榴、西洋芹、地瓜、有機葉菜等併櫃出貨行銷到國際市場，目前每週固定出貨到香港，每兩週出貨到新加坡，縣府會找到更多的消費客群，增加農民的產值。
黃聖義表示，最近幾年，外銷市場主攻城市型的國家，主因是台灣的農產品價格不便宜，但品質好，所以往城市型的國家推廣，做精品化的銷售策略，少量、多樣，價格相對高，銷量也比較穩定，其中40%左右的產銷是菇類，再搭配每個季節的蔬菜水果，每個禮拜都會出櫃，讓外國客戶每個禮拜都能固定買到最新鮮的蔬果。
透過政府的輔導，用「彰化優鮮」品牌整合菇類、蔬果，在城市型的國家進行高端農產品的銷售，黃聖義表示，很珍惜這樣的成果，希望未來在縣府的輔導下，持續提升農產品的銷售，提高品質。