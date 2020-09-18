影／彰化優鮮農產品外銷傳捷報　逆勢成長三成

彰化是菇類生產大縣，今年受疫情影響，以火鍋店等為使用大宗的內銷市場普遍萎縮，但在外銷市場上卻逆勢成長，彰化縣長王惠美指出，去年菇類外銷量約680公噸，今年到8月為止，已達800公噸，今年要突破1千公噸不是夢。





▲菇類搭配每個季節的蔬菜水果，每個禮拜出櫃，讓外國客戶能固定買到最新鮮的蔬果。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.18）