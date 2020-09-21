3人上山採集遭虎頭蜂攻擊　分頭逃竄互相失聯

台中市大坑山區傳出虎頭蜂蜇人事，20日消防隊接獲有3名眾於山區遭虎頭蜂攻擊，但不知自己身置何處，消防隊員教導報案人使用GPS，查出位置後出動2分隊救援；由於3位民眾遭攻擊時各自分開逃竄，警消分別在50公尺及40公尺的山谷尋獲李姓、許姓民眾，遭叮蜇的李姓老翁經連絡上後竟表示已自行返家療傷了。
據了解，這3名民眾都是住在大坑山區北邊的新社區居民，昨天下午70歲的李姓老翁帶著李姓(36歲)及許姓(39歲)兩位晚輩上山採集；大約下午13時10分時，突然遭到虎頭蜂攻擊，3人驚嚇並分頭逃竄，36歲的李男拼命奔跑鑽到山谷下後，雖然已躲過虎頭蜂攻擊，卻不知身置何處，且不知同伴蹤影與情況，情急之下打手機報警求救。
山區訊號不良，消防局人員教導他使GPS定位輔助系統，得知位置在大坑5號與2號步道間山谷中，立即出動東山及新社等2分隊，12名消防人員，由東山分隊小隊長張健峰帶隊前往搶救，16時45分在深谷約50公尺找到李男，16時50分有其他民眾來電表示有聽到求救聲並提供目前位置， 17時45分架設繩索垂降約40公尺深山谷救出許男，兩人都只是遭驚嚇未遭叮咬，好不容易連絡上遭虎頭叮蜇的70歲李姓老翁時，他竟然已熟門熟路自行返家了。