3人上山採集遭虎頭蜂攻擊　分頭逃竄互相失聯

台中市大坑山區傳出虎頭蜂蜇人事，20日消防隊接獲有3名眾於山區遭虎頭蜂攻擊，但不知自己身置何處，消防隊員教導報案人使用GPS，查出位置後出動2分隊救援；由於3位民眾遭攻擊時各自分開逃竄，警消分別在50公尺及40公尺的山谷尋獲李姓、許姓民眾，遭叮蜇的李姓老翁經連絡上後竟表示已自行返家療傷了。



