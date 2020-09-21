中秋健康飲食小撇步　慢性病友也能健康過節

中秋佳節將至，除了必備的月餅與柚子，婆婆媽媽們也要開始張羅烤肉食材了，但是中秋必備美食究竟要怎麼吃，才能照顧到家人的健康呢？中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科主任胡松林指出、柚子與藥物有交互作用，要特別注意﹔營養師黃琳惠和吳婉瑜則提出烤肉六原則及月餅三原則供大家參考。



