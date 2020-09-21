中秋健康飲食小撇步　慢性病友也能健康過節

中秋佳節將至，除了必備的月餅與柚子，婆婆媽媽們也要開始張羅烤肉食材了，但是中秋必備美食究竟要怎麼吃，才能照顧到家人的健康呢？中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科主任胡松林指出、柚子與藥物有交互作用，要特別注意﹔營養師黃琳惠和吳婉瑜則提出烤肉六原則及月餅三原則供大家參考。
胡松林表示，中秋節應景的柚子中具有類似葡萄柚所含的「呋喃香豆素」成分，可能會與部分的藥物產生交互作用，產生不良反應或影響療效。若民眾有服用降血脂藥、降血壓藥、安眠藥、抗心律不整藥物、免疫抑制劑、抗癲癇藥e 等，應儘量避免食用柚子，或諮詢專業醫師。
營養師黃琳惠提醒大家，烤肉要遵守六原則，中秋過後才會不長肉﹔首先，飲食順序要調整，先菜再肉後澱粉，能延緩飯後血糖上升、增加飽足感，避免澱粉攝取過多﹔第二，可挑選水份含量較高的蔬菜像是，彩椒、筊白筍、絲瓜、香菇、玉米筍等，烘烤後仍保有鮮脆口感，以生菜包肉取代吐司夾肉，可減少約70大卡熱量攝取﹔第三，選擇天然食材少加工，可挑選中低脂食材如雞胸、鯛魚片、里肌、豆干等，烘烤後再以紙巾吸油﹔第四，選擇無加糖飲料飲或檸檬水，減少精製糖攝取又解膩﹔第五，改變調味更健康，市售烤肉醬1匙(15公克)約含300毫克鈉，容易掩蓋食材鮮甜，且每刷ㄧ次熱量多吃進5大卡，可將新鮮肉品以胡椒粒、米酒、蔥薑蒜等先醃再烤，或在烘烤後撒點海鹽、蔥蒜、七味粉取代醬料，肉質會更鮮甜，就不用再刷醬了﹔最後，生熟食的砧板要分開，烤好的食物與生食也要分開，烤肉的焦黑物質即梅納反應產物，食用易致癌，應丟棄。
營養師黃琳惠表示，中秋吃月餅是國人傳統文化，一顆100公克左右棗泥口味不含蛋黃的廣式月餅熱量約420大卡，相當於1.5碗飯，若再加上蛋黃熱量則逼近500大卡，膽固醇含量也相當可觀，鳳梨酥及蛋黃酥一顆平均重量50公克，熱量大約230大卡，相當於八分滿碗的白飯，約6-8顆方糖的含糖量。基本上，餅皮跟內餡都是大量糖跟油組成，建議月餅可以分著吃，如果忍不住吃多了，當餐或下一餐的飯量就要減少，其次是選高纖內餡，如土鳳梨、核桃、地瓜等內餡。再來就是搭配無糖飲料，避免血糖及體重節節攀升。