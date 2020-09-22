新北登革熱連環爆　本土病例再添兩例

三峽區日前新增2例本土登革熱病例，為五寮里父子確診，經新北衛生局追查，又發現父子家人另有2人確診，分別為30歲女子和礁溪里37歲男子，兩人曾於9月4日及9月8、9日出現發燒、關節處及手背紅疹等症狀就醫，主動進行採檢送驗後確診，目前已康復。
經調查2案與確診父子曾ㄧ起至五寮尖山菜園協助農作，研判先前即於該區域感染，衛生單位針對鄰近居民或周遭有疑似症狀者進行抽血及NS1快篩計40人，除4人確診外，餘皆檢驗陰性，衛生局將持續進行健康監測主動篩檢，以找出風險個案及早防治。
衛生局表示，本次疫情已動員近260人次巡檢社區環境，衛教里民並清除環境孳生源，清除370個積水容器，並積極擴增轄內登革熱快篩據點，目前新北市共有278家合約院所，三峽區則已有8家。
衛生局呼籲，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，清除孳生源才是防治根本之道，市民應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，尤其近期天氣仍炎熱，且有不定期降雨情形，正適合病媒蚊繁殖，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條處新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰。