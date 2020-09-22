新北登革熱連環爆　本土病例再添兩例

三峽區日前新增2例本土登革熱病例，為五寮里父子確診，經新北衛生局追查，又發現父子家人另有2人確診，分別為30歲女子和礁溪里37歲男子，兩人曾於9月4日及9月8、9日出現發燒、關節處及手背紅疹等症狀就醫，主動進行採檢送驗後確診，目前已康復。



