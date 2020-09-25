1999專線再重啟　便民服務更升級

頗獲好評的嘉義市1999便民服務專線，不只提供各項市政諮詢、陳情、通報管道，更是早已深入市民生活，但在105年因議會預算未通過，而吹起熜燈號，不過在睽違4年後，民眾殷切期盼的嘉義市1999專線終於又回來了；嘉義市府在今（25）日宣告1999恢復啟用。
嘉義市長黃敏惠表示，自1999熄燈營運後，市民、里長等各界聲援，多方來電建議恢復1999，市民反映突發的、緊急的、假日或深夜，市府無人接聽電話處理民眾問題十分不便，夜間也只能語音留言，市民問題無法立即獲得解決，1999專線重啟，背後「整合」非常重要，特別感謝中華電信與市府共同完成1999服務專線重啟的任務，而此次1999重啟服務4+1，含括了四大價值：二十四小時不中斷全方位的服務、專業服務專人回復案件、一通電話整合市政服務、緊急案件高效率處理，以及一項創新服務─網路電話免費打。
市府智慧科技處郭軒志處長指出，1999便民服務專線，24小時全年無休單一窗口諮詢服務不中斷，市民可以更快速更直接反映問題，對市政提出建言，便民服務中心5名服務人員，都具有國、台語溝通能力，而且受過專業職前訓練，民眾經由1999這個單一服務窗口反映的大事、小事，全都會有專人處理並列管服務，以便利、親切、有效率的服務，追蹤處理時效，並依各局處處理事務內容的不同，訂定每一項緊急派工案件辦理處理期限，最快二十分鐘，最慢二天內，就會派員勘查處理。
1999進線查報案件，將由話務人員回覆業務單位辦理情形說明，以提供市民絕佳的服務品質，此外，有別於以往的服務，建置網路電話1999WEB CALL服務功能，以電腦網頁規格設計，建置在市府線上陳情網站上，市民可利用電腦、如手機、平板等行動裝置設備，提供Android系統免費使用1999網路電話，由1999話務人員線上服務，市民朋友也可以透過「愛嘉義APP」使用1999網路電話提供市民網路電話免費服務，除了市民朋友外，來嘉義市觀光旅遊的民眾也可多加利用。