1999專線再重啟　便民服務更升級

頗獲好評的嘉義市1999便民服務專線，不只提供各項市政諮詢、陳情、通報管道，更是早已深入市民生活，但在105年因議會預算未通過，而吹起熜燈號，不過在睽違4年後，民眾殷切期盼的嘉義市1999專線終於又回來了；嘉義市府在今（25）日宣告1999恢復啟用。

▲1999便民服務中心服務人員。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.25）

× ▲1999便民服務中心服務人員。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.25）

▲嘉義市長黃敏惠客串服務人員，接應來訊。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.25）

× ▲嘉義市長黃敏惠客串服務人員，接應來訊。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.25）

▲出席揭牌儀式的來賓一起留影。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.25）