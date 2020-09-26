高雄桃園雙潭聯盟　搶攻國旅商機

高雄有關蓮池潭，桃園有龍潭！為拓展國旅市場及活絡觀光產業，高雄市政府與桃園市政府攜手合作推動城市觀光交流，25日在高雄物產館簽署「高雄桃園–雙潭引客合作備忘錄」，推出兩市互訪優惠，目標在明(110)年底前達成互送一萬名旅客的目標，創造1億的觀光產值。

▲ 為拓展國旅市場及活絡觀光產業，高雄、桃園簽訂「雙潭引客合作備

× ▲ 為拓展國旅市場及活絡觀光產業，高雄、桃園簽訂「雙潭引客合作備

觀光局長周玲妏表示，樂見有多家左營區優質商家及民宿參與優惠活動，這次高雄特別為桃園旅客準備超值大福袋，包括火獅餅、景點微型積木、i-Ride飛行劇院體驗門票好禮三選一，更有限量一卡通、咖啡掛耳包等，還有高雄在地旅宿業者近40家提供住宿優惠，希望藉由城市交流達到加倍行銷的效果，有效提升國旅市場。



