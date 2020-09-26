高雄桃園雙潭聯盟 搶攻國旅商機
記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-09-26 12:17:13
高雄有關蓮池潭，桃園有龍潭！為拓展國旅市場及活絡觀光產業，高雄市政府與桃園市政府攜手合作推動城市觀光交流，25日在高雄物產館簽署「高雄桃園–雙潭引客合作備忘錄」，推出兩市互訪優惠，目標在明(110)年底前達成互送一萬名旅客的目標，創造1億的觀光產值。
陳其邁指出，自今年10月1日起至明年12月31日止，只要桃園市民到高雄旅遊，在蓮池潭周邊20多間標示優惠識別的店家，出示桃園市身份證即可享有9折以上的優惠，同樣高雄市民到桃園觀光，在龍潭周邊店家也享有購物優惠。此外，桃園市民只要在蓮池潭優惠商家，同一日消費累積滿2,000元，即可得到市價500元的限量蓮潭福袋。其中高雄市還加碼多處景點0元門票活動。
觀光局長周玲妏表示，樂見有多家左營區優質商家及民宿參與優惠活動，這次高雄特別為桃園旅客準備超值大福袋，包括火獅餅、景點微型積木、i-Ride飛行劇院體驗門票好禮三選一，更有限量一卡通、咖啡掛耳包等，還有高雄在地旅宿業者近40家提供住宿優惠，希望藉由城市交流達到加倍行銷的效果，有效提升國旅市場。