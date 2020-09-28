受不了雞屎惡臭村民群抗　協調會爆出火藥味

雲林縣古坑鄉棋盤村新厝仔部落居民不滿養雞業者管理不善引發惡臭而群起抗議，張姓業者在27日晚間的協調會中連連遭抨擊，數度出現疾言厲詞的火爆場面，經業者同意在這期出雞後即休養半年，才暫時平息這場雞屎惡臭汙染環境的紛爭。
位於偏遠山區的古坑鄉棋盤村新厝仔部落居民，近三年來飽受附近生益畜牧場養雞舍所發出的惡臭困擾，雖屢向縣環保局和業者反映要求改善，雖經環保局派員稽查，均因無法掌握實質證據而無法取締，且業者雖多處承諾改善，卻無顯著效果，居民仍長期處在飽受雞屎惡臭汙染空氣的惡劣環境中而幾近精神崩潰，紛紛在自家門前拉起白布條抗議。
日前由鄉代張惠萍率30多名村民前往雞舍表達不滿要求改善，還給居民一個乾淨品質的住居環境，由張姓業者出面允諾改善，也釋出善意同意27日晚上在議天宮活動中心和村民溝通協調。
該協調會由棋盤村長王國勝主持，縣議員賴明源、鄉長沈勝騰、鄉代張惠萍和約近60名居民到場，斗南警分局亦派員警蒐證，縣環局人員也出席並就稽查經過作說明，但不為居民接受而多次打斷提出質疑﹔縣議員賴明源說，居民踴躍出席，足見整個部落遭受惡臭侵害的嚴重性，而稽查員卻未能查出所以然來，要求動員所有的設備和方式加強查緝，連續7天且每天多次定點偵測，甚至接獲通報即要在半小時內趕抵偵測，務必將惡臭源查出。
由於業者表示雞舍管理都是依照政府制定辦法實施，也因應村民要求加設黑網等設施做改善，且也無法證實惡臭始源，希望村民讓他們也能營生；因此引起村民極度不滿，紛紛嚴詞指責，甚至拍桌子，導致現場數度出現火爆；不過經協調後，張姓業者同意在11月中旬出雞後，即關場休養半年，直至明年的端午節過後再進雞飼養，讓村民有個空氣清淨的喘息時間。