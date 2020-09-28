受不了雞屎惡臭村民群抗　協調會爆出火藥味

雲林縣古坑鄉棋盤村新厝仔部落居民不滿養雞業者管理不善引發惡臭而群起抗議，張姓業者在27日晚間的協調會中連連遭抨擊，數度出現疾言厲詞的火爆場面，經業者同意在這期出雞後即休養半年，才暫時平息這場雞屎惡臭汙染環境的紛爭。

▲古坑鄉棋盤村居民不滿惡臭群起抗議，協調會中數度出現疾言厲詞的火爆場面。（圖／記者簡勇鵬拍攝）

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