影／老婆有小王？醫師曝驚人真相　早發性失智併嫉妒妄想

「恩愛了快30年，近來爸爸不斷懷疑媽媽外遇，吵到快離婚了！」陳小姐的爸爸55歲，近幾個月來老是懷疑媽媽有「小王」，叫媽媽去死，媽媽不甘心被誣賴，氣到要離婚﹔衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行說，陳姓男子是早發性失智合併嫉妒妄想，必須透過藥物及家人支持重整家庭。

▲彰化醫院精神科醫師陳羿行說，修補伴侶關係，也需要重整支持系統。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲彰化醫院精神科醫師陳羿行說，修補伴侶關係，也需要重整支持系統。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

陳小姐說，父母結縭30年，一直很恩愛，她出嫁後也很放心娘家，不料，這1年來，爸爸變得煩躁不安、易怒，不喜歡社交活動，提早退休後窩在家裡；媽媽白天要工作，還有其他社交活動，爸爸對媽媽屢有抱怨沒有按時下班返家，媽媽不想理他，近幾個月爸爸卻變本加厲，竟然懷疑媽媽外面有「小王」，自己的結婚戒指丟了，也誣賴是媽媽送給「小王」了，情緒動輒失控，一再以言語暴力要媽媽去死，指責媽媽萬死也不足以謝罪，媽媽無法再忍受，氣到要離婚。

▲彰化醫院精神科醫師指出，失智症者因記憶力退化，對時間和地點產生障礙，對人的辨識也會出問題，引發不安全感，造成妄想等問題。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲彰化醫院精神科醫師指出，失智症者因記憶力退化，對時間和地點產生障礙，對人的辨識也會出問題，引發不安全感，造成妄想等問題。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

陳家兒女看到父母吵到要離婚，硬拖著爸爸就醫，醫師發現陳男的記憶力已達失智程度，並合併嫉妒妄想，兒女們瞠目結舌，他們認為爸爸才55歲怎麼可能失智？；陳羿行表示，失智症大部分發生在65歲之後，年齡越大比例越高，在65歲之前便已發病，稱之為早發性失智症，和先天體質或遺傳有關，並不常見。

陳羿行指出，失智症者因記憶力退化，對時間和地點產生障礙，對人的辨識也會出問題，引發不安全感，造成妄想等問題。失智合併妄想在臨床上最常見的是被偷竊的妄想，懷疑東西被身邊的人偷走，其實是失智忘記東西放哪裡了；其次是被害妄想，懷疑被下毒或被監視，沒有安全感。

陳羿行說，懷疑另一半不忠的情況稱之為嫉妒妄想，通常是長期酒癮造成性功能障礙，與配偶伴侶性事不和諧，對伴侶產生懷疑，那是一種酒精性精神病，而失智症也可能併發嫉妒妄想，陳男的情況就屬這種。

▲家人要叮囑用藥，多加關心陪伴。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲家人要叮囑用藥，多加關心陪伴。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

陳羿行強調，一般而言，安享天年的老年人失智妄想還比較可讓家人接受，如果是早發性失智症患者，由於年紀較輕，行動通常自如，有的還是家計主要來源，家人通常都無法接受，整個家庭的生活層面都會受到嚴重的衝擊。