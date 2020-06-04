臭青母疑誤觸電桿觸電　埔鹽鄉2千多戶無電可用

一條臭青母誤闖高壓電禁地，導致觸電當場被炸裂，更帶來彰化縣埔鹽鄉瓦窯村停電災情，埔鹽鄉彰水路昨(3)日晚間大停電，有2千多戶無電可用，鄉長許文萍趕緊通報台電查詢原因搶修，台電追查大停電的兇手是一尾綠色的臭青母蛇。

▲埔鹽鄉彰水路大停電，有2千多戶無電可用，台電人員從員林市過來漏夜搶修。（許文萍提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.04）

昨(3)日晚間七點左右彰化縣埔鹽鄉瓦窯村、好修村附近傳出爆炸聲響，沒多久附近住戶就都停電，居民紛紛跑上街，而埔鹽鄉長許文萍剛好住在附近，家裡也遭殃，第一時間也到外面查看，除了安撫民眾情緒，也緊急打電話向台電求助，才發現竟是一隻臭青母爬到電桿上，引起短路爆炸所致。

當時停電時間七點多，有人在上課，有民眾在家裡吃飯，停電前有伴隨幾聲「碰、碰」的爆炸聲響。原本燈火通明瞬間一片黑暗，民眾也好奇，無風無雨怎麼會突然停電呢？台電人員研判爆炸原因即是牠誤觸開關引發短路，造成埔鹽鄉彰水路、員鹿路、光明路2656戶停電，約佔全鄉用戶的42%停電。緊急搶修後，約一小時後復電。

許文萍表示，昨天晚餐時間，附近一聲爆炸巨響，接著數聲爆炸，她家忽然停電，四周一片漆黑，她出門察看，左鄰右舍都停電，上次停電是大雨造成變電器受損，這次沒風沒雨怎會停電？她通知台電人員從員林市過來搶修。

▲臭青母被發現時已經被電死掉落在一旁的樹叢內。（許文萍提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.04）

台電人員約20分鐘後到達，工程人員找到爆炸的變電器，爬上去一看，見到一尾有兩公尺長的臭青母在變電器旁邊樹上，蛇疑因受到驚嚇，變成直挺挺一條，藏在樹葉間，由於這隻闖禍蛇粗如成人手腕，台電人員也不敢動牠。

台電彰化營業處經理楊玉菁說，這尾蛇被發現時已經被電死掉落在一旁的樹叢內．有可能是要偷吃鳥蛋，不慎碰觸電而亡，未來會請工作人員加強線路巡視，並將裸露的開關更換為被覆化開關。