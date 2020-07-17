影／冷凍消融手術　治癒心律不整幼兒

住雲林斗六市、今年兩歲的黃小弟自出生即為心律不整所苦，才1歲就接受彰化基督教兒童醫院進行「3D定位無輻射心律不整治療」，術後至今沒有復發，兒童心臟科吳焜烺醫師團隊今（17）日為黃小弟舉辦慶生會，同時送電動汽車玩具組合做生日禮物。

▲黃小弟開心玩著醫院送他的生日禮物-電動汽車玩具組合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

吳焜烺表示，依據2000年至2014年期間的台灣國民健康保險數據庫統計，1歲幼兒心律不整發生率為千分之0.25，幼兒心律不整先以藥物治療，通常要到5歲或體重15公斤以上才會進行手術；但抗心律失常藥物無效，患者無法忍受藥物副作用，心律不整嚴重危及生命等三個狀況下會有例外。

▲吳焜烺醫師利用3D立體系統置放診斷導管進行電生理檢查，來定位不正常傳導系統。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

吳焜烺指出，黃小弟出生後不久就發現罹患「心律不整」，發病時每分鐘測得心跳都超過兩百下，一度還高達272下，須經常往返彰化前往彰基醫院急救，因黃小弟還不到兩歲、體重僅10公斤，並不符合5歲或體重15公斤以上，才能實施心臟手術安全標準，只能施於藥物治療。

吳焜烺表示，心律不整發作症狀是每分鐘心跳超過180下，從外觀上看起來僅有躁動、唇色發白，加上黃小弟年幼無法表達只會哭鬧，讓父母在學習照護上耗費不少心神，從初時無法判斷發作，到購買簡單的聽診器，對著表學聽心跳，到後來買專業級聽診器放家中，憑聽心跳判斷是否發作，黃母說：「後來不用對表，也感覺得到心跳已經超過200！」

▲吳焜烺醫師表示，如何安全無副作用進行手術是最重要的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

吳焜烺說明，歷經幾個月藥物治療，卻浮現「抗心律失常藥物」失效，而且已嚴重危及生命，因此和家屬討論後，決定進行「3D定位無輻射心律不整治療」，因手術相當順利，不僅化解黃小弟「心律不整」致命危機，並且創下全台年紀最小、體重最輕，以3D定位無輻射搶救幼童心臟功能的手術紀錄，讓家屬們感謝不已。

▲黃父黃母從無法判斷發作，到買專業級聽診器，憑聽心跳判斷是否發作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

吳焜烺強調，冷凍消融手術的優點，不會傷害心臟週邊組織，不會造成永久房室傳導阻礙，消融組織比較均勻，跟熱燒相比也不易燒破幼童心臟，18歲以下孩童和青少年，都可以申請健保給付，成為國內救心、救命的新利器。