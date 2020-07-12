吳益政競選總部成立　柯文哲陪騎單車、唱「堅持」

今（12）日下午，民眾黨主席柯文哲再度南下，陪同民眾黨提名的高雄市長參選人吳益政一起騎自行車，從高雄市議會出發，一路騎到中正四路上的競選總部，民眾黨秘書長謝立功、立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿等黨籍立委均到場，並一起高唱翁立友的歌曲「堅持」。
吳益政今再重申政治不是藍的不好換綠的，綠的做不好再換藍的，民眾好像沒有選擇，並說他不是愛選舉，選舉很累人，但從他參政的第一天起，選民無條件支持他，他就要對選民負責。
吳益政認為，柯市長說投給陳其邁在高雄人在懲罰自己，其實這不是陳其邁的問題，而是背後結構的問題，國民黨以前做了很多事，但後來開始貪腐，民進黨以前很乾淨認真，為人民坐牢，可是當我們給了他們權力，從中央到地方，讓他們在高雄執政二十年，執政久了越來越糟糕，完全執政、完全不負責任，這些人將高雄變成什麼樣子！
並說國民黨對議長選舉、對高雄完全不了解，也不了解高雄面對的問題，市長是為了解決人民的問題，不是為了解決國民黨的派系問題，很多民眾支持國民黨，但他們有把支持者放在心上嗎？吳益政強調，陳其邁說兩年要拼四年的事，但他「兩年要做二十年的工作」，希望大家不分黨派，為了高雄團結一次，為了高雄人而戰
民眾黨主席柯文哲表示，政治固然有它的現實性，但也有它的理想性，這次選舉其實是措手不及的，民進黨一下子就公布兩個月後要補選，其實大家都來不及，選舉要花時間花錢，民眾黨就是沒錢才會騎腳踏車宣傳，從他自己在台北的經驗，改變臺灣的政治文化是有可能的。
柯文哲強調，趁這次高雄市長補選的機會也希望高雄市民想一想，到底高雄需要一個什麼樣的市長、高雄需要一個什麼樣的政治文化，為了選舉的需要，區長換來換去是不對的，只注重選舉讓車禍死亡率大幅提升也是不對的，很簡單，政治就是清廉、勤政、愛民、愛鄉土，吳益政絕對是三個候選人當中最好的。