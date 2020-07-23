新竹動物園夏令營全國360個名額　週六網路報名快搶

▲新竹動物園將8月推出「動物召集令！summer school」夏令營，共有18梯次課程、360個名額，對象為升小二至升小六國小學童，25日上午10點開放網路報名，額滿為止。（圖/記者金祐妤攝,109.7.23）

新竹動物園重生後首場大型活動來了，8月推出為孩子量身訂做的「動物召集令！summer school」夏令營，共有18梯次課程、360個名額，對象為升小二至升小六的國小學童，7月25日上午10點開放網路報名，額滿為止，歡迎全國小朋友一起來到新竹動物園、過不一樣的暑假！新竹動物園表示、「動物召集令！summer school」夏令營，準備了「六大主題」活動，有動物觀察家、妙挖種子、河馬黃金紙、動物保母大挑戰、一日動物醫生與動物園設計家，課程既有趣又富含生命教育意義。今(23)日夏令營宣傳活動記者會中、邀請動物園飼育員阿娟化身「小當家」，陪副市長沈慧虹體驗夏令營的課程「動物保母大挑戰」，幫馬來熊製作並調配餐點，將原形的食物切成馬來熊好入口的大小，也體會到飼育員平常不只要兼顧動物們的胃口更要用心計算每種營養的份量，讓動物們都能快樂在動物園生活。新竹市立動物園「動物召集令！summer school」夏令營提供3個小時的「環境生態教育課程」、有12梯次，課程有動物觀察家、妙挖種子、河馬黃金紙；以及6小時的「生命教育課程」、有6梯次，包括動物保母大挑戰、一日動物醫生、動物園設計家，每一梯次限額20名小朋友，7月25日星期六早上10點，準時於動物園FB粉絲專頁開放網路報名。新竹動物園長楊礎遠介紹夏令營課程內容，「動物觀察家」能觀察蘇卡達象龜等動物的行為，並製作大型勞作，「妙挖種子」帶孩子撿拾果實等大自然素材，製成動物藝術紀念品，「河馬黃金紙」就是前陣子最夯的河馬便便紙，「動物保母大挑戰」讓孩子體驗保育員的日常，「一日動物醫生」由專業獸醫帶孩子操作，「動物園設計家」帶大家認識動物園周邊棲地及設計理念。