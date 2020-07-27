父親節守護爸爸健康　中醫大新竹附醫推七項免費檢測

▲中醫大新竹附醫將於8月6日舉辦守護爸爸健康園遊會活動，當天活動將擺設7個檢測攤位，只要集滿3站闖關小章，即可獲得精美小禮物。（圖/記者金祐妤攝,109.7.27）

為了鼓勵爸爸早期檢測早期治療、

活動，將有7個檢測攤位，守護爸爸健康。

中醫大推出心臟超音波及靜態心電圖、幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測、男性重振雄風專區檢測站、骨質密度檢測、眼科葉黃素色素密度檢測儀(MPS II)及睫狀體調節微動分析儀(Speedy-K)、中醫養生茶試飲及營養師現沖低醣咖啡品嚐等。

▲中醫大新竹附醫將於8月6日舉辦守護爸爸健康園遊會活動，當天活動將擺設7個檢測攤位，還有深受小朋友歡迎的魔術菲力造型氣球限量贈送。（圖/記者金祐妤攝,109.7.27）

執行長張宜真表示、以上七種檢測不只當場可以立即得知健康報告，集滿3站闖關小章，還可獲得精美小禮物。

針對”心臟超音波及靜態心電圖”檢測、中醫大新竹附醫心臟血管科主任林圀宏說，靜態心電圖可以檢測出心律不整、心房心室肥厚或心肌缺氧、狹心症、肺動脈栓塞，甚至心肌梗塞，心臟超音波協助醫師確認心臟的大小、心肌有無損傷、瓣膜等，揪出心臟問題。

檢驗科主任楊晶安表示、幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測，主要讓受檢者檢測幽門桿菌不用再痛苦的吞胃鏡，且可輕鬆又準確檢測是否感染胃幽門桿菌，但檢查前須空腹四小時，6分鐘報告可出來。

有些爸爸常因年紀、工作壓力、賀爾蒙的改變、藥物及菸酒等心理、物理傷害造成性生活或是排尿障礙，泌尿科當天也推出「男性重振雄風專區」檢測攤位，提供超音波測量攝護腺大小、以手感受低能量陰莖震波儀的威力。

▲泌尿科當天也推出「男性重振雄風專區」檢測攤位，提供超音波測量攝護腺大小、以手感受低能量陰莖震波儀的威力。（圖/記者金祐妤攝,109.7.27）

眼科主任陳瑩山指出，當天會特別推出MPS II葉黃素色素密度檢測儀，主要是3C時代來臨，面板及手機的藍光，往往會形成黃斑部過度的氧化壓力，造成黃斑部病變的風險，所以在3C時代，黃斑部葉黃素色素細胞的檢測非常重要。

父親節將至、中國醫藥大學新竹附設醫院將在8月6日上午舉辦守護爸爸健康園遊會中醫大新竹附醫