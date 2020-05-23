嘉市日環食天文　一家四口率先闖關成功

2020嘉義市日環食系列活動「天文闖關趣」活動熱烈展開中，在開放闖關後不到一週，就有熱情天文迷蘇淑菁夫婦帶著就讀蘭潭國小、南興國中的小兒子與大女兒，一家四口率先闖關成功、通過31道關卡，並且大方分享完成「天文闖關趣」的秘技。

市府教育處長林立生表示，這次的闖關活動除了推動天文教育之外，同時也是希望父母親能夠趁著周末假期帶家中的孩子規劃一場市區小旅行，解謎破關固然重要，更希望可以藉此增進家庭的親子關係。目前已有多位挑戰者完成「天文闖關趣」31道關卡，只要能夠通過20道關卡，即可獲得一次抽獎資格，而完成全部31道關卡，更有機會抱回價值近5,000元的桌上型望遠鏡組合，活動日期至5月31日截止，敬請民眾把握時間，一起來趟不一樣的學習闖關之旅吧。

蘇淑菁說，一家人在知道活動後，規劃利用周末兩日組隊完成挑戰，不過第一天的挑戰並不順利，31道關卡中只完成了10道。蘇也表示，闖關活動的關卡分別位在不同的學校，在交通路途上所花費的時間最多，這也是影響破關效率的最大原因。為了更有效率的闖關，特別印製嘉義市地圖，將學校一一標示在地圖上，規劃出了一條「通關捷徑」。第二天在地圖的協助下，蘇淑菁一家效率倍增一口氣完成21關，總計花費一天半成功完成31道關卡的挑戰。

蘇淑菁也表示，在關卡題目上，認為最困難的是英語會話題，闖關者必須重複題目所念誦的英語短句，如果發音不夠標準就會被判定為不通過，闖關者需多加練習英語口說能力，在天文題目方面，因為題目有一段提示文字，只要詳加閱讀後再謹慎答題即可順利通關。她也建議其他闖關朋友，在活動官網上有公佈題庫，出發闖關前可以先在官網上查詢及練習，也是一個省時間的小撇步。

2020嘉義市日環食「天文闖關趣」詳細活動內容、APP操作說明、題庫皆可於官方活動頁面 https://reurl.cc/L3aXY4 查詢。更多2020嘉義市日環食系列活動資訊可至官方網站https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/ 及粉絲專頁https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/ ，臉書搜尋「2020嘉義市日環食系列活動」獲取最新消息。