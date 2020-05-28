連續2年　黃敏惠被遠見雜誌評比4.5星肯定

2020年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果28日出爐，嘉義市長黃敏惠連續兩年得到4.5星的肯定，獲得72.1％施政滿意度以及71.5施政分數，針對上述民意調查結果，黃敏惠表示，首先要感謝市民的支持、議會的監督、以及市府團隊的努力，將會再接再厲，為市民謀最大的福祉。

遠見雜誌「縣市長施政滿意度大調查」的評比項目包括首長個人滿意度、施政分數，並綜合教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等八大施政面向的績效。

依本調查統計結果，嘉義市在8項施政評鑑指標，滿意度都比去年更高；其中，教育、環保、警政治安及醫療衛生及消防與公共安全位居全國的前段班；市府投入大量教育資源提升未來城市競爭力已獲得市民肯定，如致力打造嘉義市「教育品牌」，積極落實「教育五心」政策，讓嘉義市成為「全國首創班級教室全面裝設冷氣」與新風換氣系統的縣市；環保方面表現不俗，二行程機車汰換比率第一名，大幅降低空氣污染。

交通警政方面，更利用科技執法、智慧巡簽，讓交通更順暢，守護市民安全；醫療衛生，嘉義市防疫超前，在農曆除夕當日一級開設，防疫工作精準到位，全市動員守護市民健康，今年也力推C肝根除計畫，人人都有好心肝，嘉義市醫療資源充足，建構出「健康城市」及「高齡友善城市」的美譽；觀光休閒，嘉義市幅員小，但文化底蘊深厚，防疫之前努力行銷嘉義市，爭取到「國旅秋冬補助」1億2千多萬元，吸引眾多旅客來嘉，未來後疫情時代，將力推6心防疫旅遊，爭取國內旅客來嘉觀光。

黃敏惠表示，嘉義市致力於「全齡共享、世代宜居」，以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市，應該對青、中、老三代都充滿希望與活力，思考公共政策，市府將從「區域再造、美學設計、產業創生、社會應援」等四大策略，創造「全齡共享、世代宜居」新都心。同時更將全力推進鐵路高架化，帶動嘉義市發展，重迎昔日榮光。