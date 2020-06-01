守護家人關心失智症　真善美歡迎大家來報名

雲林縣人口老化嚴重，失智症患者所帶來的家庭問題，已成為台灣間接的照護成本負擔；雲林縣真善美協會關心失智症議題，將於6月21日在古坑鄉湳仔社區活動中心舉辦「守護記憶‧樂活健康」宣導活動。
雲林縣真善美協會會長莊美玲指出，因名額有限即日起至6月10日止來湳仔社區活動中心報名，額滿為止，歡迎大家與家屬一起來報名參加。
雲林縣真善美協會長莊美玲指出，依政府統計數字結果，雲林縣人口老化指數高達17.95%，高居全臺第二名，若以失智症8%推估，雲林縣失智症約為9,861人。雲林縣老人人口高達21,012人，古坑鄉的老人人口數65歲以上失智目標群1545人。
莊美玲又說，失智症患者所帶來的家庭問題，已成為台灣間接的照護成本，不同嚴重程度的失智症患者，對於家庭、社會及下一個青壯年世代都是非常沈重的負擔。
莊美玲表示，該會特結合雲林縣政府、救國團雲林縣團委會、雲林縣真善美協會、雲林縣真善美聯誼會、古坑鄉公所、湳仔社區發展協會、湳仔村辦公處、旭邦不動產、莊氏宗親會、若瑟醫院、古坑鄉衛生所、雲林縣警察局、雲林縣救難協會、古坑鄉代表會、葉和源代表、創世基金會、佳和國際公司、華岡保全公司等各界社會資源辦理「守護記憶‧樂活健康」宣導活動，以提升大眾對失智症之認識、關注、預防及照顧工作，守護大家的記憶健康。
活動內容有若瑟醫院陳美蓉護理師「誰偷走我的記憶─淺談失智症」健康照護資源宣導、雲林縣救難協會黃坤原理事長「家人走失了！如何協尋處理」、若瑟醫院「失智篩檢、諮詢及資源提供」、雲林縣警察局並在現場實施社區資深居民紋捺印建檔、雲林縣真善美協會「記憶闖關─快樂喜大人」康樂活動。
莊美玲指出，本活動配合新冠肺炎抗疫措施，粗佑將邀請150位民眾在戶外以社交距離舉行，除可增加社區民眾對失智症的了解及運用外，亦可有效建立社區民眾對失智症的資源運用及照顧，進而減輕家庭照顧壓力，
利用宣導失智症相關資源及政策，讓社區民眾可以享有相關社會福利，且可凝聚社區民眾支持情感，發揮社區民眾互助功能，提高家庭生活品質，及發揮該會女性真善美的關懷台灣社會本質，歡迎鄉親踴躍報名參加。
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