嘉市府開辦電競巡迴講座　翻轉民眾刻板印象

嘉義市政府為培訓電競人才，首次推動「電競列車校園巡迴講座」，5月31日於嘉義市兒童館舉辦校外加開場講座，邀請到J Team創辦人沈威廷(Willy)、行銷總監邱冠鴻(Hank)、隊經理兼助理教練林宸探討電競產業相關議題並分享心路歷程，試圖翻轉電競的刻板印象。

Hank認為「其實我們大學所讀的科系都與電競無關，是因為自己有興趣才進入電競產業，並且在產業中發現電競不是單純的打遊戲，它所串聯的產業鏈非常多元，也是現在科技發展的趨勢。」J Team分享2017、2019年英雄聯盟分別在北京與巴黎所舉辦的全球總決賽，比賽開場包括了藝人歌手演唱、活動企劃、表演舞團、企業贊助，甚至舞台是以AR擴增實境呈現遊戲場景，展現電競與其他相關產業的結合。

Willy表示，電競產業項目可分為三大類，遊戲商、賽事、俱樂部，而一個電競隊伍的組織，又可分為影音製播、職業戰隊、直播網紅三大項來獲得收益，培訓的戰隊在國際賽事爭取的名次與榮耀也是打造公司品牌口碑最好的管道，透過媒體行銷擴展知名度，又能結合各大企業合作案，達到策略聯盟的互利與雙贏，Willy坦言：「進入電競不一定要會打遊戲，其實這項產業可以拓展的方向很廣。」

智慧科技處郭軒志處長表示，本次電競培育計畫長達半年以上，首部曲以講座型式邀請知名電競團隊分享實務經驗，讓學生對產業有全貌認識，二部曲打造電競選手以及產業後勤人員課程，三部曲則推動校內及校際盃電競賽事，以達產業扎根校園。嘉義市政府透過有系統規劃的講座和課程，讓青年學子更瞭解電競產業的各項環節，增加職場生涯選擇的多樣性。

市府將於6/13舉辦電競課程濃縮班，歡迎有興趣的市民朋友可以點選以下報名網站了解更多訊息，期許與市民朋友共同勾勒出電競產業的新藍圖。