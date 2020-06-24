嘉基與成功大學意向書　促進基礎研究與臨床應用

▲期待透過雙方之資源共享及學術交流，帶來更好的發展。〔圖／嘉市府提供2020.06.24〕

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院與國立成功大學為促進臨床與基礎醫學之跨領域研究，提升學術論文品質，雙方秉持互信互惠原則，於6月24日(三)簽定合作意向書，期待透過雙方之資源共享及學術交流，為兩院帶來更好的發展。

由嘉基姚維仁院長與成大醫學院沈延盛院長於24日共同簽定之研究合作案，內容包含探討常用鎮靜劑是否具有抑制癌細胞生長之作用、β-類澱粉胜肽堆積對阿茲海默症之影響、癌症病患於治療過程中產生抗藥性之機轉、腸道代謝物對腦部活動與反應之影響、抗憂鬱藥物對高脂飲食所誘發代謝症候群之影響等多項結合基礎與臨床現象之研究，嘉基強項在於臨床實務，成大的研發技術與醫學研究實力也有目共睹，在雙方互補之作用下，對於預防醫學與健康促進之發展必定有加乘的效果。

嘉基院長姚維仁表示，嘉基長期追求提升醫學研究的量能與素質，結合國立成功大學各領域教師與嘉基各科醫師攜手研究，期望藉由跨領域互助，共同為守護民眾健康與改善生活品質的醫療研究努力。

嘉義基督教醫院隨著醫藥科技發展與重視病人的多元文化，先後設立轉譯醫學研究中心、臨床醫學研究中心、臨床試驗中心、人體生物資料庫、創新育成中心等，激發員工研究創意與深化研究主題，除凝聚團隊的研究關係，也相當重視拓展跨領域的合作觸角。近年來除了維繫與鄰近合作夥伴之良好關係，維持學術研究環境的可近性，更致力於開展南區醫療研究資源。