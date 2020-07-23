三倍券好康加倍　滿額抽市場抵用券

經濟部中部辦公室加碼推出「三倍券再抽市集抵用券」活動，自7月15日開跑至8月31日截止，全台總計有140個傳統市場及夜市攤商參加，嘉義市計100個攤商加入，中央預計分別在8月11日、8月25日及9月8日辦理3場次抽獎，大方送出面額2,000元的「指定市集抵用券」。

東公有零售市場自治會長許永紋談到，許多攤商推出的「超值包」都是超高CP值的組合套餐，像是任選超值包生魚片、知名肉鬆、肉乾老店200元商品任搭超值組合、老牌春捲、魷魚超值組、超人氣肉捲店的丸類、鹹豬肉組合、魚丸、肉捲、香菇丸組合包，市值都超過200元，但以振興券200元就能買得到，甚至連一體成形握把的菜刀都有，來東市場保證買到賺到。

西公有零售市場自治會長郭義文說，西市場的攤商具多元性質，有眾多銅板美食(熟食)、伴手禮、南北貨、服飾店等，這次有小吃攤推出超值200元組合（魯肉飯+湯+小菜等），雜貨店推出任選套餐組合、人氣伴手禮肉酥禮盒，就連修改衣服也能抽獎，讓消費者買得超值，吃得開心，且「抽獎序號卡」一券在手，希望無窮。

建設處市場管理科長王惠娟指出，民眾只要憑振興三倍券至市區兩大公有市場的促銷攤位購買200元、500元「超值包」或「超值套餐」，就可獲得「抽獎序號卡」1份，參與市集抽獎，可抽2,000元「指定市集抵用券」。全台3場次總計名額6,300名，採分區域限定名額方式，嘉義市的東、西市場總計約有110個名額，目前兩個市場的「抽獎序號卡」都已發放給攤商。

市府建設處表示，參加市場振興三倍券抽獎，就有機會讓三倍券一次變「10倍」，讓200元變2,000元，怎麼算都超級划算！」而有許多店家為吸引消費者，更彈性推出使用振興券「單次滿500元送50元商品」、「滿1000元送100元」等方案，三場次抽獎得獎訊息將公布於市集公佈欄，更多相關訊息，請上網關注「台灣市集go購go」粉絲團。