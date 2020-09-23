電動自行車上路　無黏貼審驗合格標章將受罰

已經購買或想要購買電動自行車的民眾注意了，騎乘電動自行車、電動輔助自行車如果沒有黏貼審驗合格標章就上路將受罰，依處罰條例第32-1條罰1200~3600元，若擅自變更電子控制裝置者罰1800~5400元。





統計國人電動自行車(含電動輔助車)109年1至6月發生交通事故死傷人數高達3,151人，相較108年同期人數，死傷增加了301人，幅度達10.6%，為規範電動自行車行駛安全，國人應注意，電動自行車必須經檢測及型式審驗合格，並粘貼審驗合格標章後，才能騎乘行駛道路；同時，最高時速限制為25公里，超過罰900~1800元，或依處罰條例第12條罰3600~10800元，另酒駕罰600~1200元，拒絕酒測罰2400元，未載安全帽者罰300元，請國人務必多加小心。

嘉義市監理站站長洪廣誠表示，自行車不得附載坐人，但18歲以上使用腳踏自行車、電動輔助自行車得附載一名幼童，在前座者需在1~4歲且15公斤以下，在後座者需在1~6歲且22公斤以下，另外，需依規定兩段式左轉、停放車輛、不得手持使用手機、擅自行駛人行道或快車道，以上違者罰300~600元，在行人穿越道應禮讓行人，違者罰600~1200元。

嘉義市監理站也要告訴大家一些好康消息，中秋暨國慶連假為國人返鄉團聚之重要節日，連假期間為避免交通雍塞，紓解國道與地方交通壅塞，交通部公路總局訂自109年9月30日0時起至109年10月4日24時止與109年10月8日0時起至109年10月11日24時止總計9天，提供89條國道客運路線享優惠票價(或85折優惠)及45條台灣好行路線半價優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、臺鐵轉乘在地客運1段票（或基本里程）免費等多項優惠措施，詳細優惠路線資訊請至交通部公路總局網站首頁查詢。