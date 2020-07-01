盼以美制度提升國會　游錫堃：未來望總統能在國會就職

立法院長游錫堃今天 (1日) 在民進黨立委蘇巧慧、立法院秘書長林志嘉、秘書處處長吳慧玲等人陪同下，接見台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰等一行人，雙方就產業復甦、科技移民等議題交換意見。游錫堃指出，台灣該向美國國會制度學習、提升國會形象，總統就職也能像美國一樣，不是在白宮而是在國會山莊。蔡榮騰表示，雖受武漢疫情影響，但台灣這次防疫有成顯得相對安全，但也不能掉以輕心，現在處於後疫情時代，大家最關心的還是社會民生議題，希望立法院站在監督行政院的立場上，針對經濟復甦、科技移民等相關問題來相互協助。游錫堃回應，立法院長需保持議事中立跟職權中立，基本上能做的就是主持院會、院務會議與朝野協商。他向在場的產業代表建議，若有產業相關需求，不只可以向行政院建議，也能在協會裡自組法制小組，將相關修法建議送給立委在立法院提出，通過後，行政院就會依法執行。談及國會形象提升相關議題時，游錫堃說，台灣應向美國國會制度學習，努力提升國會形象，屆時，總統就職也能像美國一樣，不是在白宮，而是在國會山莊，但首要除了立院自身努力精進，也盼望各界給予支持。游錫堃提及，目前立法院腹地有限，6000坪土地容納2000多名工作人員，辦公品質顯然不好，更無法成為國家重要觀光景點，吸引大眾前來參訪，因此立法院若是能夠從硬體、軟體兩方面充實，想必會讓各界更加重視國會的重要性。新聞來源為Newtalk 新頭殼