港版國安法通過　中研院：8成5台灣青年挺「反送中」

中央研究院社會所「中國效應研究小組」公布，於今年4月21日至5月28日，執行全國家戶電話調查「台灣民眾是否支持香港反送中」，共蒐集1234個可採納的訪問。調查結果顯示，台灣有高達67.1％的民眾支持香港「反送中」運動，只有32.9％不支持，中研院社會所研究員吳介民表示，台灣民意正「走上一條遠離中國的路徑」，而且在年輕一代更為凸顯，日前中共強推「港版國安法」，更讓台灣民眾「撐香港」的情緒升溫。調查結果指出，18至34歲的年輕人中，有85%支持香港「反送中」運動；50至64歲的中年世代支持度最低，但也超過半數，有59%的人支持「反送中」。此項研究也與「國家認同感」交叉分析，顯示「認同自己為台灣人」的群組中，高達77%的人支持「反送中」運動；而「認同自己是中國人」的群組中，只有16%的人支持「反送中」；擁有「雙重認同者」則有43%支持反送中。在「政黨支持偏好」方面，國民黨支持者認同香港「反送中」運動的比例不到3成；民進黨支持者中，有89%的比例支持；時代力量支持者高達92%支持；台灣民眾黨支持者有69%支持；台灣基進黨支持者更是百分之百支持「反送中」運動；而無政黨偏好者為62%比例支持。吳介民表示，這份調查證實，台灣民眾對香港追求自由、民主的高支持度，「撐香港就是撐台灣」具有廣泛的民意基礎，可提供政府擬定對港政策參考。吳介民也分析，過去1年來，台灣民意涉中態度劇變，中共對香港示威遊行的不當處理，及日前「港版國安法」的推行，只會把台灣人民推離中國更遠。新聞來源為Newtalk 新頭殼