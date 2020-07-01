打敗邁邁團隊不能沒有他　馮光遠建議：此人點子多外表帥

高雄市長補選戰由民進黨的陳其邁對上國民黨籍李眉蓁、親民黨籍吳益政，各方除了在歌喉、競選團隊較勁之外，針對外界認為，李眉蓁的背後是不是有「韓國瑜下指導棋」操盤等情狀，讓高雄市長補選這一局的戰火四射。對此，名嘴馮光遠眼見陳其邁最有機會獲得勝選，果斷向另外兩名候選人獻策，要打敗邁邁的非潘恆旭莫屬，因為他點子多長的帥。陳其邁今(1日)表示，候選人在選舉期間都應該很謙卑的跟選民交換意見，候選人或幕僚都應該有所超越成長，我是這樣要求自己努力謙卑的傾聽人民的意見。但當被問到李眉蓁背後是否有韓國瑜在下指導棋？陳其邁說，市民在這次選舉其實是希望市政重開機，然後有個新的開始，「所以有些政策，也許我的對手陣營可能也要思考6月6日罷韓投票的結果，所顯示的一些意義，有一些不管是好的或者壞的，假如有要改進的地方，還是要大膽的改掉。」有一些新的想法可能比較好，不是跟過去的做法一樣，期待新的市長、新的作法。對此，馮光遠在臉書向所有想打贏陳其邁的候選人喊話，他強調，常常，我是從環保的觀點論事，東西雖爛，能用，還是湊合著用。馮光遠說，曇花運動一現之後，各方都在幫K黨抓藥，我則建言K黨高雄市長參選人李眉蓁，讓鄭照新、林鼎超進駐團隊不夠啦，一定要找潘恆旭。此人點子多、外表帥、信心足、人緣好，不用白不用，更何況，他短期內不會有官司（因為我太忙一直沒時間去反告他）隨後，網民也回應:「垃圾跟資源回收完全不一樣 好不好」、「還要找韓國魚當發言人，最能鼓動人心了」、「那隻馬也可以找來讓他亮亮相，祂都在找鏡頭能讓人知道祂還活著」、「資源回收不是柯文哲比較專門嗎?」新聞來源為Newtalk 新頭殼