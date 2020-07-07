蔡英文痛斥大法官？總統府：憑空指控

對於前大法官許玉秀表示，蔡英文總統接見民間團體時，痛斥前後任司法院秘書長林輝煌及呂太郎一事，總統府發言人丁允恭今（6）日說，總統不會介入司法，所謂「責罵」、「喝斥」大法官更是憑空指控。總統府今日表示，針對《風傳媒》一篇題為「許玉秀觀點-蔡總統懂憲政分際嗎？」投書，文中稱總統於三月間與司改倡議團體會見，現場有所謂違背憲政分際、斥責相關人員等情事，總統府發言人丁允恭表示，許文所稱今年3月27日總統與司改倡議團體見面，實際上是總統應「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」（包括「民間司法改革基金會」、「台灣大學法醫學研究所」、「兒童權益促進協會」、「人權公約施行間督聯盟」、「台灣勞工陣線」、「台北律師公會司法改革委員會」、「台灣人權促進會」等）等團體之請，就司法改革相關政策議題進行溝通，無涉個案，作者許玉秀女士並未出席。丁允恭表示，基於有部分團體成員提及與司法院的溝通問題，為求釐清事實，並促使司法院與倡議團體能充分溝通，故總統邀請前後兩任秘書長前來，以暢順後續政府與民間於改革上之協力。丁允恭說，總統接受倡議團體的要求拜會，現場對話純係對公共政策的討論溝通，總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法上個案，也無關大法官權責，而該會見總統也期待各方持續溝通，並未有會議裁示。丁允恭說，總統不會介入司法，所謂「責罵」、「喝斥」大法官更是憑空指控。總統府歡迎各界關於公共政策的理性辯論，讓政府在政策的規劃與推進上更加周延，但對於黨同伐異，甚至是不正確的指控，總統府感到高度遺憾。