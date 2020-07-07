籲國民黨不該死抱九二共識　徐永明嗆馬英九別隨北京起舞

針對前總統馬英九稱，「沒有各表就沒有一中，沒有一中各表就沒有九二共識」，因為有各表，我國才有活動的空間等語，時代力量黨主席徐永明呼籲，國民黨不該死抱虛幻的九二共識、一中各表不放，時不時與北京起舞，註定會被台灣人民淘汰。中國國家主席習近平日前簽署港區國安法，引發國際關注。徐永明說，此舉等同宣布香港一國兩制走入歷史、向全世界表現中國做出的承諾可以隨意撕毀，「面對中國這種態度，再有人抱持一中各表是自欺欺人，沒想到馬上就有人完美演示」。徐永明指出，一中各表是國民黨人抱著自嗨、再來欺騙台灣人民的論述，否則過去面對中國時怎麼不敢提各表？「不論九二共識或一中各表，就是徹頭徹尾的空話」。至於馬英九把中國的「港版國安法」，與台灣的國安五法、反滲透法類比，直稱「我們蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓！」說法，徐永明批評，拿港區國安法來比反滲透法是不倫不類，前者是控制人民思想行為的惡法，後者是對抗獨裁政權的民主防衛機制，馬英九的說法是支持威權復闢，還是向中國表忠？徐永明強調，若國民黨定調的兩岸論述革新還是死抱虛幻的九二共識、一中各表不放，時不時跟著北京起舞，那注定要被台灣人民淘汰。新聞來源為Newtalk 新頭殼