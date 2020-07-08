許玉秀控總統「喝斥」大法官　賴士葆：司法獨立早被踐踏

前大法官許玉秀為文指控蔡英文總統「喝斥」大法官，蔡總統表示，「這位前大法官並沒有在現場」，這個場合是民間幾個團體來請見，希望能夠跟她交換意見，在司法改革國是會議之後在跟幾個機關交換意見感覺不順暢的地方。國民黨立委賴士葆7日在發臉書表示表示，到底蔡英文有沒有「喝斥」大法官呂太郎？前大法官許玉秀日前在媒體投書「蔡總統懂憲政分際嗎？」提及蔡英文總統在3月間與司改倡議團體會見，現場有所謂違背憲政分際、斥責相關人員等情事。賴士葆提到，司改會的董事長林永頌還原現場說，蔡英文當時確實有上火。前大法官許玉秀表示喝斥大法官的說法，她不只聽到一個人這樣轉述，有3、4人都講同樣的話。賴士葆表示，兒童權益促進協會理事長說現場確實有聽到蔡英文「訓斥」的話。總統府發言人說沒有「喝斥」，司法院也澄清沒有「喝斥」，這就是現行官場版的唾面自乾。因為大法官的提名是靠總統的恩賜拔擢，所以要懂得飲水思源，即便沒有被「喝斥」，大法官認為被「訓斥」也要感謝總統的英明指導。司法怎會贏得人民的信任和尊重？賴士葆表示，蔡英文對於獨立機關大法官和監察委員的提名一向都是違背憲法規定必須超越黨派，大都提名政治立場意識形態相同的自家人，總統違法在先，伸手指揮獨立機關即便違法，卻彼此都沒有覺得違和，因為司法獨立早就被踐踏了。最後，司改會董事長也提醒大家，民進黨在野的時候支持陪審制，還列入黨綱，現在執政了要改成參審制，沒有誠信的執政黨立法品質還能相信嗎？司法制度的變革是何等嚴肅的事情，蔡英文身兼主席和總統為什麼不對社會說明一下？新聞來源為Newtalk 新頭殼