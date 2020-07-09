發起郭振堂落選運動　時力籲還給屏東鄉親乾淨政治

屏東縣崁頂鄉長補選在即，時代力量近日發起「郭振堂落選運動」，時代力量黨主席徐永明批評，總統蔡英文從未對此發聲明，「為何放任郭振堂如此作為？」他也向縣長潘孟安喊話，不能再讓屏東鄉親繼續忍受雞屎的臭味，必須還鄉親乾淨的空氣和政治環境。前崁頂鄉長林光華因涉賄選被判當選無效，補選將於7月11日舉辦，3名候選人雖然都以無黨籍身分參選，但背後仍有政黨色彩。不滿民進黨支持的民進黨籍縣議員周碧雲的丈夫郭振堂曾涉樂樂養雞場案、軒成食品營養午餐標案，時代力量日前發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，並要民進黨主席蔡英文公開說明，民進黨唯一之支持郭振堂的理由。時代力量黨中央今天(9日)針對屏東縣崁頂鄉長補選召開記者會，徐永明表示，上周至屏東崁頂掃街時發現，郭振堂的旗幟放上「民進黨唯一支持」的標語，或放上蔡英文的照片，然而蔡主席從未發表聲明，為何放任郭振堂如此作為？他進一步說，郭振堂與貪污的崁頂鄉代會主席郭茂良是堂兄弟、其妻周碧雲是違法經營樂樂養雞場的民進黨籍屏東縣議員，而周碧雲更是國民黨籍屏東縣議長周典論之姪女。徐永明表示，地方家族橫跨藍綠把持屏東，這不是台灣要的新政治，更擔心樂樂養雞場再現，因此時代力量屏東黨部才會發起「郭振堂落選運動」；他呼籲，崁頂鄉親和年輕朋友們踴躍回鄉投票，讓崁頂有好的政治、屏東有好的空氣，這對地方政治改革是重要一步。屏東黨部主委詹智鈞提及，這次展開「落選運動」就是希望讓屏東的問題浮上檯面，也呼籲各界共同關心，更請崁頂鄉親透過這次補選讓新政治打破舊勢力；時力立委陳椒華指也向潘孟安喊話，屏東傾倒廢棄物的情形並未減輕，呼籲各界共同關心、改善屏東的環境，也讓不清明的政治不要再繁殖下去。媒體創意部主任劉仕傑指出，今晚將和屏東黨部至屏東南州夜市掃街，明日選前之夜黨主席徐永明也將再次到崁頂為「郭振堂落選運動」做最後衝刺，請鄉親共同支持；徐永明補充，時力不會在補選結束就離開屏東，今年在屏東成立黨部就是展現會在屏東深耕的決心，不會讓家族政治繼續控制屏東。新聞來源為Newtalk 新頭殼