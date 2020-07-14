建言廢除考監兩院　謝長廷：若有共識　落日條款處理

立法院即將審查備受爭議的監察院人事同意權案，而國民黨立法院黨團日前也一直呼籲並提出廢除考試、監察兩院的主張，提議將考試權移交行政部門，監察權移交立法院，立法院更要盡快組成修憲委員會，啟動廢考監時程。對此，駐日代表謝長廷則認為，若有共識應該朝落日條款廢除考監兩院。對於民進黨長期主張廢除考、監兩院，卻遲遲沒有實際進展。國民黨團總召林為洲日前提到，民進黨過去在野時，不斷提出廢考監，甚至要求凍結考監預算，更視考監為「憲政盲腸」。現在民進黨二次執政，考監人事提名補好、補滿，反而對廢考監的議題噤聲，根本就是「暫停狀態」。立法院各黨團都已各自提出修憲廢考監版本，既然各黨團都有共識，要針對廢考監及投票權下修至18歲，那麼就請民進黨不要打假球，盡速排案。國民黨團修憲領銜提案人吳怡玎也認為，國父孫中山所提出的五權分立，是考量當時國際趨勢以及國內形勢，延續科舉制度和御史大夫制度，才有考試和監察兩院獨立於三權。時至今日，執政黨將考試、監察變成酬庸人事的場域、疏洪道，反而考試、監察的功能流於形式。對此，謝長廷今在臉書寫下，每六年一次的提名監委審查，就有人主張要廢除考監兩院。從經驗看，大多是在野黨的主張，執政黨則有較多現實的考量，從台灣民主改革的歷史看，這種制度性的改革，都必須以落日條款的方式才能解決。既然兩大主要政黨都曾經這樣主張，何妨把廢除的理由開放各界好好討論，若有共識，就以落日條款來處理。新聞來源為Newtalk 新頭殼