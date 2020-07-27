陳智菡、林珍羽接正副發言人　綠議員：市府資源養子弟兵

台北市政府小內閣再傳改組，前主播、北市府自媒體小組總監陳智菡將接任發言人一職，民眾黨議員林國成之女、媒事組秘書林珍羽將接任副發言人，加上現任副發言人黃瀞瑩、戴于文，被解讀是選舉考量組成的戰鬥團隊。民進黨市議員簡舒培今（27日）受訪批評，「產品不好，換再多的發言人也沒有用」，並質疑「這些發言人、副發言人，就是2022年民眾黨要派出來的議員候選人，藉由市府資源再養自己的子弟兵」；民進黨市議員王世堅也批，年輕人柯被物化，拿來當花瓶擺設用。簡舒培直言，「產品不好，換再多的發言人也沒有用」，就算能夠一時的化腐朽為神奇，但因為柯市長跟柯團隊整個在市政施政上已經沒辦法獲得人民支持，在成立民眾黨後，也很多黨政不分的狀況，當然讓台北市民更是失望，柯的核心價值就更不用講了，從大巨蛋的政策改變，其實大家也都對他看清了。簡舒培認為，與其換更多發言人，柯文哲不如好好靜下心來想一想，為什麼台北市民在2014年會給這麼高的支持？現在2020年，卻不管用盡什麼樣的方法都沒辦法再獲得民心？而不是一而再再而三去換發言人。她質疑，發言系統有2個副發言人，為什麼這次的發言人是直接從媒體事務組升任主任研究員，到底是不是蔡壁如之前所說的「發言人都死了」這樣的爭議延伸？看起來是民眾黨內部鬥爭？簡舒培說，陳智菡發言人當然在媒體經歷豐富，但在市政上是否能夠理解，有沒有比現在兩個副發言人來的清楚？這是更大的疑慮。此外，對於林珍羽也升副發言人，簡舒培認為，現在找這麼多發言人，每天在幫柯當「相拍雞仔」（台語，鬥雞之意），這樣會有幫助？難怪會被懷疑這些發言人、副發言人，就是2022年民眾黨要派出來的議員候選人，藉由市府資源再養自己的子弟兵，這對台灣、對台北市來講都不是好事。簡舒培表示，每個政黨在培養人才大約都是藉由位子去栽培有至於公共服務的人才，但還是要有比例的問題，如果真的都是短暫的佔一個位子，過去也沒在這裡、沒什麼長才表現的話，那為什麼我們要提供這些位子，來幫民眾黨養兵？王世堅則說，這些發言人只不過是柯拿來妝點的花瓶，所有的話都被柯文哲講完，還設那麼多發言人幹嘛？他認為，柯文哲在物化這些年輕人，心態可議又可惡，以「白色力量」騙取年輕人，結果進市府才發現是「政治墳場」，很糟糕，希望年輕人趕緊棄暗投明，並呼籲黃瀞瑩等人像前副發言人陳冠廷一樣醒悟，別助紂為虐。王世堅表示，發言人必須對市政全盤熟稔，並深入理解才能為市政辯護，但柯利用這些人的年輕、純真、理想，沒給好的空間表現，只被定位成擺飾用的花瓶。至於柯文哲批行政院長蘇貞昌在高雄撒4000億元做基礎建設沒財政紀律，王世堅則認為，柯文哲在用攻擊新潮流的方式對付蘇，並酸柯學了老東家中共搞分化策略，馬上領悟活用，把民進黨分割為新潮流及非新潮流，但這毫無意義。王世堅強調，柯文哲應該先管好台北市政，別跟中共一樣，自家失火又到別人家點火，台北市政千瘡百孔，很不對也很不道德。新聞來源為Newtalk 新頭殼