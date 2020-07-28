TVBS民調：李眉蓁支持度21% 明顯落後陳其邁的55%

8月15日的高雄市長補選入倒數衝刺階段，但國民黨候選人李眉蓁日前爆出碩士論文抄襲風波，引發違反學術倫理爭議。據TVBS民調中心最新調查顯示，在投票意願方面，有47%表示一定會去投票，20%可能會，合計67%表示會去，10%不一定，另外10%表示不會去投票。但在會去投票的高雄市民中，陳其邁獲得55%的支持度，李眉蓁支持度21%，雙方差距維持三成以上，民眾黨吳益政的支持度仍僅5%，19%民眾未表態。整體而言，李眉蓁支持度未受到論文風波衝擊，穩住基本盤，而陳其邁及吳益政的支持度目前也並沒有因此提高。經過交叉分析發現，陳其邁在20-29歲及30-39歲的年輕選民中，支持度上升，接近7成；但在50-59歲及60歲以上選民中皆小幅下滑3個百分點，至45%左右，但仍明顯高於李眉蓁。李眉蓁在30-39歲（17%：10%）及40-49歲（29%：19%）選民中支持度下滑，但在50-59歲（32%：35%）及60歲以上（21%：26%）則小幅上升。民調結果顯示，在有投票意願的高雄市民中，2018高雄市長選舉支持韓國瑜選民，補選支持李眉蓁的比例為50%，略降3個百分點，支持陳其邁比例維持3成。而當時支持陳其邁的民眾，則有高達93%仍會繼續支持陳其邁。整體而言，李眉蓁目前在藍營選民中的支持度維持穩定，顯示她仍維持之前所獲得的基本盤，但也未進一步拉升在淺藍選民及中立選民中的支持度。但不論高雄市民最後將票投給哪位候選人，詢問民眾對陳其邁、李眉蓁和吳益政3人的喜好度，調查結果顯示，民眾喜歡陳其邁的比例維持44%，不喜歡比例維持29%，另外，26%沒有表示意見；李眉蓁的喜好度則由前次調查時的22%略增為23%，但不喜歡的比例增加超過1成，到達36%，不認識的比例由28%降至14%，28%未表示意見；而吳益政喜好度由12%略增為14%，不喜歡的比例為20%，仍有40%高雄市民表示並不熟悉吳益政，27%未表示意見。整體而言，李眉蓁的支持度雖未受到論文風波衝擊，但不喜好度上升，可能對她未來進一步提升支持度造成影響。民調結果最後也顯示，有47%民眾認為陳其邁比較能做好高雄市長的工作，李眉蓁的比例則為11%，僅有5%認為是吳益政，2%認為三人都可以做好，8%認為都不可以，另外，有27%市民沒有表示意見。這次調查是TVBS民意調查中心於109年7月22日至7月24日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,109位20歲以上高雄市民眾，其中拒訪為190位，拒訪率為17.1%，最後成功訪問有效樣本919位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。新聞來源為Newtalk 新頭殼