辦比賽挺陳其邁被指涉賄選 高市圍棋會將告羅智強

國民黨指控前市議員連立堅，公然在市府補助的圍棋比賽替民進黨高雄市長補選候選人陳其邁拉票，恐涉及賄選；高雄市圍棋委員會今（29）日下午強調，連立堅非公務人員，沒有行政中立的問題，該會指羅智強等人刻意抹黑，違反選罷法，連立堅將對羅智強提告。國民黨革實院院長羅智強、李眉蓁競選辦公室發言人鄭照新指連立堅在市府補助的打狗盃圍棋錦標賽期間，公開要求民眾支持陳其邁；鄭照新還說，連立堅自稱是陳其邁競選團隊的副總幹事，拉票的行為已經違反行政中立。對此，高雄市圍棋委員會表示，打狗盃圍棋賽是民間團體的例行性活動，不是公家或市府的活動，已經進行第9屆；且擔任主委的連立堅不是公務人員，根本沒有所謂行政中立的問題。高雄市圍棋委員會說明，影片內容是今年6月28日高雄圍棋比賽，當時陳其邁的競選總部還沒成立；連立堅在2018年有擔任輔選角色，不過這次的市長補選並未在競選團隊任職，是一時口誤、沒有講明是2018，竟被拿來當抹黑攻擊陳其邁的藉口。高雄市圍棋委員會指出，只要願意協助、推廣該委員會，不分立場、顏色都會加以推薦，陳其邁是最了解、支持圍棋運動，願意傾聽圍棋運動困境及訴求的候選人，且長期關心圍棋運動，因此給予適當推薦合理適切。高雄市圍棋委員會表示，根據爆料者提供的影片，所謂連立堅提到2年前，陳其邁對該會的特殊承諾「就是協助圍棋的推廣，並做很多的努力」，無任何對價或其他不法關係。高雄市圍棋委員會認為，羅智強等人明知並刻意將其扭曲為賄選，這不僅是假新聞，更是一項精心設計的抹黑毁謗及違反選罷法的行為；連立堅也將對羅智強提出告訴，若有其他涉案及延伸者，也將陸續蒐證提告。新聞來源為Newtalk 新頭殼