時力決議暫停徐永明職務 王婉諭：我會和大家一起面對

時代力量黨主席徐永明和多名立委昨日遭檢調大動作約談，疑與SOGO經營權行賄案有關；時代力量今召開臨時決策委員會，決議即日起停止黨主席徐永明之職務。時力立委王婉諭今（1）日表示，清廉、勤政是政治人物最基本的核心價值，「身為時力的立法委員，我會和大家一起面對這個困難的時刻」。台北地檢署昨日指揮調查局北機站和台北市調查處，出動逾200多名檢察官、檢察事務官和調查官前往立法院搜索，並傳喚前任、現任共6名立委到案說明。時代力量稍早指出，黨主席徐永明目前由北檢檢察官聲請羈押禁見，此刻正由台北地院進行審理。時力今晚召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑之職務，並推選邱顯智委員為代理黨主席；同時撤換原擔任紀律委員之副秘書長林鈺傑，並請其到場說明。王婉諭晚間在臉書表示，身為時代力量的一員，她支持黨中央所做出的緊急應變決策；目前全案已交由黨內紀律委員會調查，相信黨中央會儘早給社會大眾一個交代。「對我來說，當初踏入政壇、投身政治改革的初衷從來沒變過；作為一個政治人物，清廉、勤政、反貪腐都是最基本的核心價值。」「我們的立場從未動搖、我們的價值也不會因此改變，對於所有支持者的期許，我們更沒有一刻忘記過。」王婉諭強調，後續的一切，我們也尊重相關司法調查流程，願早日查明真相、勿枉勿縱。她最後表示：「身為時代力量立法委員，我會和大家一起面對這個困難的時刻。」新聞來源為Newtalk 新頭殼