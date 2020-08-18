開戰！葉元之批「告別韓流」如網紅講幹話　徐巧芯反酸

林為洲發出國民黨該「告別韓流」的呼籲後，葉元之透過臉書批評，「這位是黨團的總召。一堆擁有黨改革權力的黨高層，沒有具體的作為，每天只會發臉書講幹話，才是國民黨無法前進的原因。」
徐巧芯則在17日三立談話節目《94要客訴》中，對葉元之的說法表示不認同，「我覺得真要說誰比較像網紅發臉書講幹話，葉元之應該是優於林為洲啦」，徐巧芯認為，林為洲並非要把自己當網紅或是講幹話，而是要將他自己心裡的想法說出來，他並沒有說韓國瑜哪裡不好，而是在歷經三次選舉後，韓流對國民黨的雙面刃效應，是否應該來好好討論，徐巧芯指出，林為洲原文以傳奇稱韓流，顯有正面意味，看得懂中文的都應該要知道，再度嘲諷葉元之一番。
徐巧芯反問葉元之，「現在要韓國瑜做什麼呢？選黨主席還是選新北市長？」她更直言，「不然就請侯友宜不要連任，去選總統，新北市長讓韓國瑜去選就好了？難道這就是所謂延續的方式？」
徐巧芯認為，林為洲的說法並沒有傷害韓國瑜，但像葉元之這種支持韓的人，聽到有人講韓國瑜，沒有說韓國瑜好棒，就覺得是在罵他。她認為真的不要這樣，「告別韓流」是將韓當作一則傳奇，韓流在過去對國民黨有非常大的幫助，是很好的事情。現在應該是要重新思考，如何穩健走出一條新的路，而不是一直在同溫層取暖，應該走出去面對年輕人、面對中間選民，來獲取更多的支持，這難道不是國民黨該做的事嗎？
徐巧芯又反問葉元之，「我剛剛說的這難道不是解方嗎？這是講幹話嗎？」國民黨應該要穩健回應中間選民的想法，換取更多支持，而不是只在同溫層，以為30%就是全部。
新聞來源為Newtalk 新頭殼