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盼曾玟學暫緩退黨決定　時力黨員：他是最有發展潛力的人

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-24 11:54:37

▲時代力量陷錄音檔風暴，黨員王奕凱對於同黨籍苗栗縣議員曾玟學宣布退黨表達看法。（圖／新頭殼）
▲時代力量陷錄音檔風暴，黨員王奕凱對於同黨籍苗栗縣議員曾玟學宣布退黨表達看法。（圖／新頭殼）
時代力量黨員王奕凱稍早在臉書上發文，對於同黨籍苗栗縣議員曾玟學宣布退黨表達看法。王奕凱表示：「曾玟學是時代力量裡最有實力、發展潛力的人，甚至一直以來都深根在台中，雖然沒有得到提名卻選擇進入苗栗從頭開始，最後僅靠著三個月的時間參選到當選，他是我們很多同期的人最為佩服的人。」

王奕凱表示，曾玟學是他觀察時力裡面真正最有實力跟發展潛力的人，起初在台中耕耘長久，最後雖然沒有在台中被提名，但後來改去苗栗打拼，最後僅靠三個月的參選就又當選的事情，在當時我們很多同期參選的人看來是最為佩服的。

王奕凱認為，這次錄音事件雖然很多錄音剪輯，但曾玟學被風暴掃到是事實，真相還有待人公佈完整錄音才可以肯定知道是在講什麼。他指出，曾玟學在音檔被多次提到，沒有投給特定的人，又有傳出講成是因為指他有他的個人情緒問題，或是指他的當選是被特定配票的，他認為這些片段內容對曾不公平。

王奕凱呼籲錄音檔內當事人，若錄音內容為假，能出聲駁斥；若為真，也希望能盡力還給當事人公平，並檢討其中言論中黃國昌對其不當的地方，黃國昌的評論方式即使內容片斷，但是內容的評論就是以個人影響力來干預決策，這樣就跟原本希望能夠讓決策委員自主決策相違背。

王奕凱強調，每個人都有私下的情緒，但在政黨政治的處理內容，應該是觀看理由、尊重個體理性，以對整體人民的利益提升有幫助，對永續的政治資源分配的公正性有意義等原則來處理政治問題，個別影響力去干預其他人決策委員意願，是必然會發生。

最後，王奕凱仍極力慰留曾玟學，希望他能繼續擔任時代力量的議員與決策委員，對於推動時代力量的政治目標有非常大的幫助，暫緩退黨的決定，黨也應該極力慰留。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

時代力量黨員王奕凱稍早在臉書上發文表示，曾玟學是時代力量裡最有實力、發展潛力的人。 圖：翻攝自王奕凱臉書
時代力量黨員王奕凱稍早在臉書上發文表示，曾玟學是時代力量裡最有實力、發展潛力的人。 圖：翻攝自王奕凱臉書
 

時代力量黨員王奕凱臉書全文。 圖：截取自王奕凱個人臉書
時代力量黨員王奕凱臉書全文。 圖：截取自王奕凱個人臉書
 

關鍵字

曾玟學 退黨 黃國昌 錄音檔 時代力量

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