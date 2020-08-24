盼曾玟學暫緩退黨決定　時力黨員：他是最有發展潛力的人

王奕凱表示，曾玟學是他觀察時力裡面真正最有實力跟發展潛力的人，起初在台中耕耘長久，最後雖然沒有在台中被提名，但後來改去苗栗打拼，最後僅靠三個月的參選就又當選的事情，在當時我們很多同期參選的人看來是最為佩服的。
王奕凱認為，這次錄音事件雖然很多錄音剪輯，但曾玟學被風暴掃到是事實，真相還有待人公佈完整錄音才可以肯定知道是在講什麼。他指出，曾玟學在音檔被多次提到，沒有投給特定的人，又有傳出講成是因為指他有他的個人情緒問題，或是指他的當選是被特定配票的，他認為這些片段內容對曾不公平。
王奕凱呼籲錄音檔內當事人，若錄音內容為假，能出聲駁斥；若為真，也希望能盡力還給當事人公平，並檢討其中言論中黃國昌對其不當的地方，黃國昌的評論方式即使內容片斷，但是內容的評論就是以個人影響力來干預決策，這樣就跟原本希望能夠讓決策委員自主決策相違背。
王奕凱強調，每個人都有私下的情緒，但在政黨政治的處理內容，應該是觀看理由、尊重個體理性，以對整體人民的利益提升有幫助，對永續的政治資源分配的公正性有意義等原則來處理政治問題，個別影響力去干預其他人決策委員意願，是必然會發生。
最後，王奕凱仍極力慰留曾玟學，希望他能繼續擔任時代力量的議員與決策委員，對於推動時代力量的政治目標有非常大的幫助，暫緩退黨的決定，黨也應該極力慰留。
新聞來源為Newtalk 新頭殼