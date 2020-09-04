陸製口罩掀風波　藍委嗆陳時中：還有時間拍雜誌封面

國民黨團書記長林奕華指出，前天晚上，她就接到新北市藥師爆料，衛福部配送的實名制口罩，出現印有安徽製且非醫療用、疑似混充MIT實名制口罩；因此透過辦公室在3日上午去電詢問衛福部食藥署，是否知道有陸製口罩混充配送的情事，食藥署第一時間僅回覆會去了解，3日下午卻立刻召開緊急記者會，宣布查獲北市八里區加利科技有限公司，混充安徽非醫療用口罩。
林奕華因此質疑，若不是在野黨立委掌握到陸製口罩混充台灣製口罩配送到藥局的證據，衛福部會這麼積極調查嗎？食藥署事後竟還宣稱，其實幾天前已經掌握到情資。但若食藥署早有情資，為何不主動查察，第一時間向國人公佈、說明呢？食藥署對外宣稱該廠商是累犯，換句話說食藥署早就知情，為何不做控管？
林奕華加碼爆料，不僅僅在藥局有沒有任何鋼印標示口罩，新店地區的大型醫院，也提供同樣無任何鋼印標示的口罩給第一線醫護人員使用。顯然，口罩國家隊混充陸製口罩絕不是個案，也不是第一次發生。
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，混充陸製非醫療用口罩的廠商當然有責任，。但口罩國家隊工廠勞工超時加班的問題，行政院有看到嗎？勞動部有勞檢過嗎？受到疫情影響失業、無薪假的勞工，勞動部有主動轉介到口罩工廠，紓解口罩工廠人力需求嗎？立法院通過上兆、千億的紓困預算，行政院都用到哪裡去了？混充陸非醫療用口罩，正好照出行政院紓困亂成一團、毫無章法的現象，負責口罩國家隊監督的行政院副院長沈榮津，難道不用跟國人道歉？
洪孟楷接續表示，衛福部慢半拍的動作，應該被究責。防疫最高指揮官陳時中，疫情還沒結束，是不是就已經放鬆了？有時間上時尚雜誌拍封面，下面的螺絲是不是已經鬆了？
洪孟楷表示，根據衛福部回函指出，口罩稽查在今年6月前由紡織所負責對口罩國家隊生產的口罩，進行點驗和點收工作，但7月起改由中華郵政負責點驗、配送，「郵差工作量已經這麼大，還有能力去點驗口罩？」
洪孟楷指責，無論是經濟部還是衛福部，源頭沒有控管、通路配送沒有檢驗、到實體販售又無法稽查，一連串失職、失能的政府治理，才造成陸製非醫療口罩混充情形。
新聞來源為Newtalk 新頭殼