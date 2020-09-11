痛批貪戀權位　宅神：范雲連譴責丁允恭都不敢

總統府發言人丁允恭爆發辦公室性醜聞，隨即辭職，時常透過臉書社群佈達消息、「指教」他黨的民進黨陣營一片噤聲，民進黨婦女部以及時常為性別議題發聲的立委范雲更被網友砲轟，要求對此評論。范雲昨晚透過臉書完整說明此事，不過該文不僅沒有平息民眾怒火，似乎有「火上加油」之勢，就連宅神朱學恒稍早也發文痛批范雲，貪戀權位女權優先全是假的，根本連譴責丁允恭都不敢。





宅神痛批范雲 圖:擷取自臉書