痛批貪戀權位　宅神：范雲連譴責丁允恭都不敢

總統府發言人丁允恭爆發辦公室性醜聞，隨即辭職，時常透過臉書社群佈達消息、「指教」他黨的民進黨陣營一片噤聲，民進黨婦女部以及時常為性別議題發聲的立委范雲更被網友砲轟，要求對此評論。范雲昨晚透過臉書完整說明此事，不過該文不僅沒有平息民眾怒火，似乎有「火上加油」之勢，就連宅神朱學恒稍早也發文痛批范雲，貪戀權位女權優先全是假的，根本連譴責丁允恭都不敢。
范雲全文如下:如果事件當事女性或有類似境遇的朋友需要幫忙，她將樂意協助，或轉介團體給予專業上的支持與幫忙。其次，范雲解釋自己沒有在第一時間點回應的原因是，她過去一向不公開評論個人情感，這原則是不分黨派，不論是民眾黨保母事件或國民黨誰劈腿，因為感情事件和公開場合的歧視言論或者行為不同，其中是否有值得討論的公共議題，需要更多資訊才能判斷。
范雲進一步指出，從這兩天的報導，她認為值得討論的點有四：第一，私人感情關係如果涉及權勢性騷擾或性侵，那的確可能是公共議題；第二，記者與新聞發言人之間的關係該如何界定，需要反思；第三，政府辦公室不該公器私用，這應該已經是公民共識；第四，也是最重要的，她認為在此事件以及這兩天大家的討論中，所顯現真正應該努力推動的是性教育、性平教育與情感教育。無論性別，在一段感情關係中究竟能不能坦白誠實、有自己的身體自主權、關係協商的能力，以及對於在一起或者離開的選擇權，才是需要大家好好討論的。
對於一直要求她評論，范雲表示自己也是感到有趣，有些人說因為她抗議陳雪生性騷擾，所以對於丁允恭事件也需要評論。她之前已經講過，現在再重複一次，她不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長，到處負責舉發性騷擾行為，但她樂意協助性騷擾受害者，並在前幾天召開跨領域反性騷擾的記者會，會跟建築界、體育界、社運界、醫界、政界等一起推動反性騷擾的座談。
至於有些人說因為她是性別界的代表，所以要回應丁允恭事件。范雲認為，性別界沒有誰能代表誰，但她會希望大家都為性別教育跟性別運動貢獻一份心力。既然大家都那麼關心性別平等，也期待有更多的人關心：不分性別的身體自主權；女性政治人物被厭女文化攻擊；中小學性別平等教育、性教育被反同勢力攻擊，以及女性主義被鄉民任意羞辱的現象。范雲強調，自己會持續關注性教育、性平教育與情感教育的推動，這是重要的使命。至於個人感情關係中的是非，則非屬她評論的範圍。
對此，宅神稍早在臉書痛批范雲，也不要怪大家笑你，今年五月二十二你才推了《未經同意散布成人性私密影像防治條例》法案，你手上拿著那塊板子寫甚麼?
宅神指出，丁允恭把Y女和他的親密照片在臉書公開被媒體報導了還壓新聞(這不就是你立法對抗的恐怖情人，報復性散佈嗎?)，你屁也不敢吭，不敢譴責加害人，也不敢支持被害人，那你推個屁法案?連丁允恭三個字，總統府三個字，高雄市政府五個字都不敢提，失語症嗎?
宅神怒轟，面對丁允恭事件，你的反應是不知道不清楚，然後臉書發了幾千字說明為什麼不該找你講話，把這件事情歸類成【在辦公室做了不該做的事情】，不該做甚麼?偷吃便當嗎?偷追劇嗎?不知道當年跟著野百合抗爭的學運范雲，和當年抗爭民進黨的社民黨范雲，看到現在的民進黨范雲，會不會覺得羞愧呢?
宅神說，所有的婦權和抗爭理念，在拿到了不分區立委之後全都是幻夢一場啊，對權力的貪婪，真的是一面照妖鏡啊，還記得你小時候說過的話嗎 【成績可以被當，理念卻要堅持】，現在是不是應該改版成【理念可以放棄，立委卻要堅持】，人都會長大成為自己當年所討厭的大人啊。
新聞來源為Newtalk 新頭殼