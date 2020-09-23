蕭美琴自介「駐美大使」遭批要更正　林俊憲：誰理你們

駐美代表蕭美琴將個人推特自我簡介修改為Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使），此舉引來中國方面跳腳不滿，環球時報總編胡錫進更質疑推特，「難道不應該要求她更正嗎？」對此，綠委林俊憲嘲諷老胡:誰理你們。
對於在推特自介使用「台灣駐美大使」稱謂，蕭美琴強調，她與美國政府機關互動的正式職銜還是「Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office」，中文是「台北經濟文化代表處代表」。蕭美琴表示，在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是她個人自封自嗨。她在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜。因此Ambassador不但是對她現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼她的方式。
總統蔡英文則表示，蕭美琴擔任駐美代表後帶領駐美代表處全力向前衝刺，跟各方溝通都很好；無論蕭美琴的頭銜是什麼，都會抱持為台灣努力，跟駐美代表處一起與美國各方保持最好溝通狀態。
然而，蕭美琴此舉仍引起中國方面跳腳不滿，胡錫進亦在推特表示，「這名女士自稱台灣駐美大使，但台灣並未在美有大使館，正式的職稱是台北經濟文化代表處代表。問題來了：為何推特官方准許她的謊言，讓帳戶通過驗證，推特難道不應該要求她更正嗎？」
對此，綠委林俊憲在臉書寫下，蕭代表長期深耕國際事務，這樣的修正不太可能是貿然而為，應該也與美方有一定程度的默契。不過無論如何，這都是台美雙方自己的事，何時輪得到中國來說嘴？更可笑的是，胡錫進抗議的對象竟然是推特官方，根本搞錯對象。
林俊憲狠酸，胡總編可能是在牆內生活久了，把微博那套直接刪除、修改的作風當作理所當然，但牆外的自由世界可不是這樣運作的。社群網站本來就是每個人表達自身價值與立場的地方，要求網站直接修改使用者的內容，這種做法一定會引起強烈反彈。
林俊憲說，這種「胡」言亂語，再次凸顯了中國與世界相反的獨特價值觀，還要求全世界都要跟著中國走。還是老話一句：「誰理你們？」就算要抗議，也先搞對對象再說吧！
新聞來源為Newtalk 新頭殼