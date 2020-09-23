蕭美琴自介「駐美大使」遭批要更正　林俊憲：誰理你們

駐美代表蕭美琴將個人推特自我簡介修改為Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使），此舉引來中國方面跳腳不滿，環球時報總編胡錫進更質疑推特，「難道不應該要求她更正嗎？」對此，綠委林俊憲嘲諷老胡:誰理你們。



