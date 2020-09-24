中共出手救「九二共識」林俊憲曝馬英九附和的2種可能

中國國台辦官方微博推出「九二共識問答」，解釋「九二共識」來由。而始終堅持「九二共識」的前總統馬英九今（24日）也肯定稱，這是一個現象。對此，民進黨立委林俊憲表示，馬英九等同在幫中方的解釋背書。
林俊憲指出，國台辦這篇發文非常精明，雖然內文不斷提到「各自表述」，意圖為馬英九的「一中各表」開脫，但仔細一看，他們全都是引用當時台灣海基會說過的話，中國則完全沒有提及。換句話說，「他們只是寫出了台灣的表達，並沒有得到中方的承認。」
林俊憲分析，國台辦如此寫的原因很簡單，中華民國對他們來說已是歷史，從中共建政以來就是這樣表述。如果中國真的接受了「一中各表」，等於承認中國內有不同政治實體存在，從根本動搖了「新中國」的合理性，這是中共絕不可能退讓的政治敘事底線。
他表示，中共知道九二共識在台灣已經沒有市場，但裡面的一中內涵是他們與台灣僅存的連結，才會出手挽救。在不能動搖中共政權合理性的前提下，寫出這麼一篇冗長而毫無意義，卻暗藏政治陷阱的廢文。那麼問題就來了：馬英九到底是沒看仔細就隨便附和？還是看懂了，卻心懷惡意的要台灣人接受？
他指出，如果是前者，也許還可以怪罪剛動完眼袋手術，眼睛看不清楚，解決方法很簡單：閉嘴就好。如果是後者，那麼馬英九真的是惡毒到了極點，身為台灣前元首，居然聯合中共一起欺騙台灣人民，還敢說出「千萬人頭落地」這樣的話。真正該人頭落地的是誰？大家心裡都有底！
新聞來源為Newtalk 新頭殼