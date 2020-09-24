NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

中共出手救「九二共識」林俊憲曝馬英九附和的2種可能

新頭殼newtalk

calendar_today2020-09-24 17:51:25

▲ （圖／新頭殼）
▲民進黨立委林俊憲表示，前總統馬英九等同在幫中方對「九二共識」的解釋背書。（圖／新頭殼）

中國國台辦官方微博推出「九二共識問答」，解釋「九二共識」來由。而始終堅持「九二共識」的前總統馬英九今（24日）也肯定稱，這是一個現象。對此，民進黨立委林俊憲表示，馬英九等同在幫中方的解釋背書。



林俊憲指出，國台辦這篇發文非常精明，雖然內文不斷提到「各自表述」，意圖為馬英九的「一中各表」開脫，但仔細一看，他們全都是引用當時台灣海基會說過的話，中國則完全沒有提及。換句話說，「他們只是寫出了台灣的表達，並沒有得到中方的承認。」

林俊憲分析，國台辦如此寫的原因很簡單，中華民國對他們來說已是歷史，從中共建政以來就是這樣表述。如果中國真的接受了「一中各表」，等於承認中國內有不同政治實體存在，從根本動搖了「新中國」的合理性，這是中共絕不可能退讓的政治敘事底線。

他表示，中共知道九二共識在台灣已經沒有市場，但裡面的一中內涵是他們與台灣僅存的連結，才會出手挽救。在不能動搖中共政權合理性的前提下，寫出這麼一篇冗長而毫無意義，卻暗藏政治陷阱的廢文。那麼問題就來了：馬英九到底是沒看仔細就隨便附和？還是看懂了，卻心懷惡意的要台灣人接受？

他指出，如果是前者，也許還可以怪罪剛動完眼袋手術，眼睛看不清楚，解決方法很簡單：閉嘴就好。如果是後者，那麼馬英九真的是惡毒到了極點，身為台灣前元首，居然聯合中共一起欺騙台灣人民，還敢說出「千萬人頭落地」這樣的話。真正該人頭落地的是誰？大家心裡都有底！

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀